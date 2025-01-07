Скандал у 155-й бригаді: командувач Сухопутних військ Драпатий прокоментував ситуацію (відео)

Командувач Михайло Драпатий каже, що "ряд фактів мали місце" і зараз ведеться робота з підвищення компетентності командирів.

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Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий прокоментував ситуацію в 155-й окремій механізованій бригаді "Анна Київська", яку нібито ще до першого бою самовільно залишили понад тисячу військових. Свій погляд він висловив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ряд фактів мали місце. Я зі свого боку негативно відношуся до всіх цих проявів", — сказав командувач.

Він зазначив, що проблеми могли б усунути на місцях командири та командувачі різних рівнів управління, тому зараз ведеться робота з підвищення їхньої компетентності.

"Від умілого командування, над чим ми зараз працюємо також, залежить успіх особового складу. Я впевнений в тому, що те, що було озвучено — воно буде з часом спростоване", — сказав Драпатий.

Скандал у 155 механізованій бригаді "Анна Київська": деталі

Президент Франції Емманюель Макрон 9 жовтня оприлюднив кадри навчань української бригади "Анна Київська". Тренування у східному регіоні Франції проходили 2 300 українських військових, а 15 листопада місцеві ЗМІ повідомили, що "Анна Київська" повертається до України з французьким озброєнням і технікою.

1 січня журналіст Юрій Бутусов заявив, що ДБР розслідує порушення формування бригади. Він сказав, що 155 бригаду перед першим боєзіткненням самовільно залишили 1 700 військових, одразу після бою звільнили комбрига, а також через ворожі дрони було втрачено нову техніку.

5 січня Бутусов повідомив, що президент України Володимир Зеленський взяв ситуацію на особистий контроль під час засідання Ставки верховного головнокомандувача. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський своєю чергою того ж дня також відреагував на скандал і сказав про "проблемні питання, які необхідно вирішити". Він анонсував посилення 155-ї бригади безпілотниками.