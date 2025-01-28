Командувача ОСУВ "Хортиця" Гнатова призначено заступником начальника Генштабу: чим він відомий

У червні 2024 року указом президента України Андрій Гнатов був призначений командувачем Об’єднаних сил Збройних сил України.

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Президент України Володимир Зеленський перевів генерал-майора Андрія Гнатова, який раніше очолював ОСУВ "Хортиця", на посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил, яким керує генерал Анатолій Баргилевич. Про це глава держави повідомив у зверненні 26 січня.

"Його завдання — це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами й фронтом", — зазначив глава держави.

Андрій Гнатов: що про нього відомо

Андрій Гнатов у 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ. Його військова кар’єра розпочалася у батальйоні морської піхоти, де він служив в Криму до анексії півострова Росією. Залишившись вірним присязі, Гнатов перебрався на материкову частину України, продовживши службу в Збройних силах.

У період із 2016 до 2018 року він обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Пізніше, з 2018 до 2021 року, керував цією бригадою, яка згодом отримала ім’я контрадмірала Михайла Бєлінського. Саме під його керівництвом були сформовані підрозділи оновленої морської піхоти, до яких увійшли частини, що залишили окупований Крим.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Андрій Гнатов був призначений заступником командувача військ оперативного командування "Південь". У цьому ж році він очолив оборону Миколаєва. У листопаді 2022 року став одним із командувачів звільненням Херсонської області.

У червні 2022 року за заслуги в оборонних операціях Гнатову було присвоєно звання бригадного генерала. У 2023 році керував обороною Бахмута, який перебував у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

24 червня 2024 року указом президента України Андрій Гнатов був призначений командувачем Об’єднаних сил Збройних сил України.

Гнатов також відзначений низкою державних нагород, зокрема орденом Богдана Хмельницького та Хрестом бойових заслуг.

Нагадаємо, 26 січня президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Андрій Гнатов замінив Юрія Содоля на посаді командувача ОСУВ "Хортиця" у червні 2024 року.