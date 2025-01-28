Командующий ОСГВ "Хортица" Гнатов назначен заместителем начальника Генштаба: чем он известен

В июне 2024 года указом президента Украины Андрей Гнатов был назначен командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский перевел генерал-майора Андрея Гнатова, который ранее возглавлял ОСГВ "Хортица", на должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил, которым руководит генерал Анатолий Баргилевич. Об этом глава государства сообщил в обращении 26 января.

"Его задача — это новый уровень подготовки оперативных штабов и высшее качество взаимодействия между штабами и фронтом", — отметил глава государства.

Андрей Гнатов: что о нем известно

Андрей Гнатов в 2001 году окончил Харьковский институт танковых войск. Его военная карьера началась в батальоне морской пехоты, где он служил в Крыму до аннексии полуострова Россией. Оставшись верным присяге, Гнатов перебрался на материковую часть Украины, продолжив службу в Вооруженных силах.

В период с 2016 по 2018 год он занимал должность начальника штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты. Позже, с 2018 по 2021 год, руководил этой бригадой, которая впоследствии получила имя контр-адмирала Михаила Белинского. Именно под его руководством были сформированы подразделения обновленной морской пехоты, в которые вошли части, покинувшие оккупированный Крым.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Андрей Гнатов был назначен заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг". В этом же году он возглавил оборону Николаева. В ноябре 2022 года стал одним из командующих освобождением Херсонской области.

В июне 2022 года за заслуги в оборонительных операциях Гнатову было присвоено звание бригадного генерала. В 2023 году руководил обороной Бахмута, который находился в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

24 июня 2024 года указом президента Украины Андрей Гнатов был назначен командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Гнатов также отмечен рядом государственных наград, в частности орденом Богдана Хмельницкого и Крестом боевых заслуг.

Напомним, 26 января президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого командующим оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Андрей Гнатов заменил Юрия Содоля на посту командующего ОСГВ "Хортица" в июне 2024 года.