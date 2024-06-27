Відсторонення Содоля: Андрій Гнатов замінить генерала на ще одній посаді, — ЗМІ

За словами журналістів, звільнення Содоля з посади командувача ОС ЗСУ не стало несподіванкою для Генерального штабу.

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Новий командувач Об'єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов також має очолити ОСУВ "Хортиця" замість генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Про це пише "Українська правда" з посиланням на свої джерела у військовому керівництві.

У матеріалі йдеться, що звільнення Содоля з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ не стало несподіванкою для Генерального штабу. Так, головнокомандувач робив спроби вберегти генерала не публічно. Він не хотів, щоб конфлікт сприймався як "суперечка поколінь".

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"Головком робив непублічні спроби вберегти генерала, однак після того, як усе перейшло в площину по лінії "нові — старі", вирішив публічно не сперечатися. Амбіції молодих командирів — це нормально. Сирський, напевно, не хотів, щоб конфлікт сприймався "саме як суперечка поколінь", бо це зашкодить фронту", — заявили джерела журналістам.

У матеріалі йдеться про те, що формально Содоль перебуватиме у статусі командувача ОСУВ "Хортиця" ще кілька днів.

Нагадаємо, в "Азові" розповіли, що зміниться на фронті завдяки Гнатову. Так, доведеться "розгрібати" наявні "проблеми". За словами начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича, цей процес не буде швидким.