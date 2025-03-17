"Дуже професійно": в Раді пояснили, чому ЗСУ вдалось зупинити наступ росіян на Покровськ

За словами Романа Костенка, якби Україна не відтягнула російські резерви на інші напрямки, то невідомо, чи був би зараз Покровськ під контролем ЗСУ.

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Збройним силам України вдалось зупинити наступ ЗС РФ на Покровськ завдяки Курській операції, яка змусила ворога перенаправити свої сили. Про це в коментарі "РБК Україна" заявив секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.

"Якщо активність іде на одному з напрямків, то на іншому напрямку звичайно не може ворог активнічати на всіх напрямках. Ми бачимо протягом всієї війни, якщо ворог десь включається, то інші напрямки в нього не такі активні. Ми бачили як на Покровськ — то Курськ стояв, зараз навпаки, то Покровськ став", — сказав Костенко.

Він уточнив, що наступ росіян на Покровськ ЗСУ вдалось зупинити ще при Андрію Гнатові, якого 16 березня Володимир Зеленський призначив начальником Генштабу.

"Там велика його заслуга в тому, що він зупинив цей наступ на Покровськ. Після нього вже перехопив цю справу генерал Михайло Драпатий. Зараз теж сумлінно стримує ворога, дуже професійно", — зазначив Костенко.

За його словами, і Драпатий, і Гнатов — професійні генерали.

"Можна сказати, що ті резерви, які були відтягнуті за допомогою Курської операції, якби вони були використані на цих напрямках — на Покровському або Харківському, — то важко спрогнозувати, чи була б така ситуація, чи був би Покровськ під нами", — наголосив Костенко.

Нагадаємо, бійці "Азову" підірвали позиції росіян під Покровськом.

12 березня Роман Костенко заявив, що під час перемир'я мобілізацію не зупинять.