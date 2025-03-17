"Буденна бойова робота": бійці "Азову" підірвали позиції росіян під Покровськом (відео)

За словами українських бійців, діяти потрібно було швидко, адже місцевість максимально відкрита, а погодні умови не дозволяли повноцінно замаскуватись.

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Військовослужбовці 6-го батальйону 12-ої бригади "Азовʼ підірвали позиції росіян біля Покровська Донецької області. Відповідне відео оприлюднене та YouTube-каналі бригади "Азов".

"Операція "Землетрус". Бійці 6-го бату підривають ворожі позиції на Покровському напрямку", — зазначили "азовці" у підписі до відео.

Українські військовослужбовці підкреслили що окупанти використовують усі можливі укриття для накопичення особового складу і наступу на позиції Сил оборони.

"Піхотинці 6-го батальйону 12-ої бригади "Азов" отримали завдання: провести вогневий наліт і підірвати ворожі позиції біля Покровська. Це буденна бойова робота, яка дозволяє ефективно оборонятись та просуватись вперед", — йдеться у повідомленні "Азову".

В бригаді пояснили, що діяти треба було швидко, адже місцевість максимально відкрита, а погодні умови не сприяли повноцінному маскуванню.

На самому відео можна побачити реалізацію операції "Землетрус" з різних площин бою: з GoPro піхоти, хроніки з командного пункту і кадри з БПЛА.

Нагадаємо, 14 березня представник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що ЗС РФ відновили атаки під Покровськом.

У цей же день Володимир Зеленський заявив, що Курська операція виконала своє завдання та відтягнула війська РФ з-під Покровська.