"Будничная боевая работа": бойцы "Азова" взорвали позиции россиян под Покровском (видео)

По словам украинских бойцов, действовать нужно было быстро, ведь местность максимально открытая, а погодные условия не позволяли полноценно замаскироваться.

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Военнослужащие 6-го батальона 12-й бригады "Азов" взорвали позиции россиян возле Покровска Донецкой области. Соответствующее видео обнародовано на YouTube-канале бригады "Азов".

"Операция "Землетрясение". Бойцы 6-го бата взрывают вражеские позиции на Покровском направлении", — отметили "азовцы" в подписи к видео.

Украинские военнослужащие подчеркнули что оккупанты используют все возможные укрытия для накопления личного состава и наступления на позиции Сил обороны.

"Пехотинцы 6-го батальона 12-й бригады "Азов" получили задание: провести огневой налет и взорвать вражеские позиции возле Покровска. Это обычная боевая работа, которая позволяет эффективно обороняться и продвигаться вперед", — говорится в сообщении "Азова".

В бригаде объяснили, что действовать надо было быстро, ведь местность максимально открытая, а погодные условия не способствовали полноценной маскировке.

На самом видео можно увидеть реализацию операции "Землетрясение" с разных плоскостей боя: с GoPro пехоты, хроники с командного пункта и кадры с БПЛА.

Напомним, 14 марта представитель ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что ВС РФ возобновили атаки под Покровском.

В этот же день Владимир Зеленский заявил, что Курская операция выполнила свою задачу и оттянула войска РФ из-под Покровска.