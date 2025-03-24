Мер Покровська, який закликає до "миру з РФ", опинився у центрі скандалу

Руслан Требушкін записав відео у Брюсселі та російською мовою побажав усім миру.

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Руслан Требушкін, мер міста Покровськ в Донецькій області, яке перебуває під постійними атаками російської армії, записав відео з Бельгії та був розкритикований відомим волонтером. Про це повідомляє "Вчасно".

Звернення Требушкіна, записане у Брюсселі

Руслан Требушкін нині перебуває за кордоном, де саме не відомо. Періодично він записує відео, які викладає в Instagram, де виключно російською мовою закликає президента України Володимира Зеленського до миру. Подібне відео з'явилось 24 лютоого. Він визнає, що місто майже зруйновано обстрілами, але не каже, хто обстрілює місто, також Требушкін каже про повномасштабне вторгнення на територію України, але не каже, яка країна це зробила.

Що відомо про мера Покровська Руслана Требушкіна

Він продовжує називати себе мером Покровська, хоча, як повідомляють деякі ЗМІ та самі мешканці міста, після створення у Покровську військово-цивільної адміністрації у 2022 році, Руслан Требушкін майже перестав виходити на зв'язок. Якийсь час його ще бачили у місті, потім він зник остаточно. З'являлась інформація, що він переїхав до Києва, згодом стало відомо, що він виїхав за кордон.

Скандал викликало відео, яке 22 березня міський голова Покровська записав, звертаючись до українських біженців у Європі. Посадовець повідомив, що у Брюсселі, знаходиться центр реєстрації біженців з України, де надають допомогу.

Водночас звертаючись до жителів України, і безпосередньо мешканців Покровська, він заявив про втому українців від війни та щоденного життя під обстрілами.

Реакція на відео Требушкіна від волонтера

На відео відреагував відомий волонтер Денис "Голландець" Христов. Він записав відео у відповідь в якому зауважив, що він сам періодично відвідує Покровськ, але мера там не бачив.

Пост Дениса Христова

"Я думав, що мер — це той, хто лишається у місті чи хоча б в Україні. Дивно — я думав, що мер має лишатися у своєму місті. Щонайменше у своїй державі", — заявив Денис Христов.

Він також зазначив, що замість реклами закордонного центру допомоги біженцям Руслану Требушкіну варто було б залишити координати місць, куди мешканці міста Покровськ можуть виїхати в межах України — зокрема, люди старшого віку та маломобільні.

"Лежачим людям немає куди виїжджати. І так, там ще лишаються діти! Вони обирають залишатися у зруйнованому будинку, у своєму підвалі, аніж виїжджати без грошей невідомо куди. З Бельгією все зрозуміло — там все чудово. А що людям робити тут, в Україні? Шановний мер, залиште координати, будь ласка", — сказав Христов у своєму зверненні.

Реакція влади Покровська

Після того, як Руслан Требушкін опублікував своє звернення до Володимира Зеленського, Покровська міська військова адміністрація опублікувала пост у відповідь, в якому зауважила, що Покровська МВА працює у прифронтовій зоні, на собі відчуваючи всі надважкі умови, які несе повномасштабна війна.

Звернення Руслана Требушкіна до Володимира Зеленського

Відповідно до законодавства, з моменту запровадження військової адміністрації керівництво громадою здійснює виключно її начальник, який призначений на посаду Президентом України, а посадова особа територіальної громади — міський голова Руслан Требушкін перебуває в офіційному простої до припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Пост Покровської МВА Фото: Скриншот

"Закликаємо мешканців громади не піддаватися на маніпуляції. Доля нашої громади та всієї країни залежить від стійкості, єдності та підтримки Збройних Сил України", — сказано у повідомленні. Більше заяви Требушкіна Покровська МВА не коментувала.

Нагадаємо, 18 березня секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що ЗСУ вдалось зупинити наступ ЗС РФ на Покровськ завдяки Курській операції, яка змусила ворога перенаправити свої сили.