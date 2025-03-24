Інтенсивність зростає: в ЗСУ повідомили про відновлення наступу ЗС РФ на Покровськ

Російські війська знову прагнуть укріпити свої позиції поблизу Покровська, хоча рівень атак залишається нижчим, ніж у лютому.

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Російські окупанти знову намагаються покращити своє тактичне положення в районі Покровська в Донецькій області, проте їхня активність поки що не досягла рівня лютневих боїв. Про це 24 березня під час телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Трегубов зазначив, що на Покровському напрямку російські війська зазнали значного виснаження за останні два місяці. Протягом перших десяти днів березня вони зробили паузу, що призвело до різкого зниження кількості боєзіткнень у цьому районі. Однак згодом інтенсивність бойових дій знову зросла, що свідчить про відновлення сил противника та їхні подальші спроби покращити тактичне положення біля Покровська.

Він також підкреслив, що рівень інтенсивності боїв наразі не досяг лютневих показників, оскільки російські сили зазнали втрат як у живій силі, так і в технічному оснащенні.

"Хоча інтенсивність частково все ж таки відновилася. Це вказує на те, що росіяни просто понесли під Покровськом великі втрати. Вони не можуть залишити цей напрямок, тому що він все ще входить у реалізацію їх стратегічних планів з контролю цієї частини Донеччини, проте в них не виходить", — заявив Трегубов.

Ситуація біля Покровська на мапі DeepState станом на 23 березня Фото: Скриншот

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція змусила російські війська перекинути частину сил від Покровська. Головна мета цієї операції була виконана.

Також Фокус писав про те, що мер Покровська, який виступає за "мир із Росією", став фігурантом скандалу. Він записав відео з Бельгії російською мовою та був розкритикований відомим волонтером.