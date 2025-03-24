Зайняли до 2 км: ЗС РФ просунулись у двох точках під Покровськом та Новопавлівкою (карти)

Російські війська намагаються просунутись до трас Т0504 та N15, показує карта аналітиків DeepState. Командування повідомило про понад 30 атак ворога на Покровському напрямку.

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Підрозділи Збройних сил Російської Федерації прогнули лінію фронту східніше Покровська Донецької області та південніше Новопавлівки поруч з Кураховим. Про просування ворога аналітики проєкту DeepState написали у Telegram-каналі.

Повідомлення аналітиків з'явилось о 20:38 24 березня. Проєкт DeepState розповів про дії ворога у двох точках на фронті, але жодних деталей не додали.

Покровський напрямок. На даному відтинку фронту ЗС РФ зуміли просунутись на східному фланзі за 28 км від Покровська. Ворог дістався до села Тарасівка, розташованого біля Баранівки та Воздвиженки. За 4 км — дорога Т0504, яка з'єднує Костянтинівку з Мирноградом та Покровськом. Орієнтовне просування росіян — близько 1,9 км.

Бої на Донбасі - ситуація на Покровському напрямку 24 березня Фото: DeepState

Новопавлівський напрямок. Російські війська мають успіхи поруч з селом Розлив, ідеться у дописі DeepState. На карті аналітиків бачимо, що населений пункт розташований на захід від окупованого Курахового та південніше від Костянтинополя. Ворог все ближче до траси N15, до якого від Розливу прямує місцева дорога. Можливе просування росіян — на 2,5 км, показує карта.

Бої на Донбасі - ситуація на Новопавлівському напрямку 24 березня Фото: DeepState

Бої на Донбасі — дані Генштабу ЗСУ

24 березня українське командування повідомило про ситуацію на фронті, зокрема — про атаки ворога на напрямках, про які згадали аналітики DeepState. Станом на 16 год. ЗС РФ на Покровському напрямку атакували 31 раз — це найбільша кількість порівняно з іншими ділянками. В дописі командування вказано 12 населених пунктів, біля яких відбувались бої, при цьому Тарасівка не згадувалась. На Новопавлівському напрямку нарахували вісім російських штурмів. Деякі з них відбулись у напрямку Костянтинополя, доповіло командування.

Зазначимо, увечері 24 березня боєць Сил оборони з позивним "Мучной" розповів про бої під Покровськом. Зі слів бійця, відбуваються бої біля сіл Успенівка, Надіївки та Андріївки. Ворог намагався пробратись між річками Солона та Вовча, але відкотився під ударами ЗСУ. Разом з тим, ЗС РФ заважають просуванню українців, масово застосовуючи дрони та міномети, написав "Мучной".

Водночас речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов пояснив, що після паузи ворог почав нарощувати силу ударів на Покровському напрямку. Втім, офіцер підтвердив виснаженість російської армії й зауважив, що інтенсивність атак не піднялась до лютневих піків.

Нагадуємо, мер Покровська Руслан Требушкін записав скандальне відео, у якому російською мовою звернувся до слухачів.