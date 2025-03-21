"Працювали специ": окупанти зайшли до Котлиного на Покровському напрямку, але ненадовго

Атаки противника українські захисники в Удачному зупинили, але очікують подальших штурмів. Водночас росіяни змогли з промислової зони зайти до Котлиного, розповів боєць.

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Сили оборони зупинили стабілізували ситуації біля села Удачне на Покровському напрямку і вибили росіян з околиць Котлиного. Про це в своєму телеграм-каналі розповів боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

За його словами, атаки противника українські захисники в Удачному зупинили, але очікують подальших штурмів.

"Наші БПЛА підрозділи працювали на схід від Солоного і змогли розмотати групу підсвинків", — написав він.

Також він зауважив, що росіян виявили на околицях Котлиного, хоча до цього їх там не було.

"По них відпрацювали дрони, але не розумію, може вони з промки туди забігли? Скоріш за все, бо туди працювали специ та уразили позицію ворога. По селищу Шевченко — підрозділ Тимура знищив позицію у північній частині села, також у східній та північно-східній зараз бої тривають за залишки вулиць: Миру-Калинова та Польова", — проінформував "Мучной".

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 березня повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 53 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Преображенка та Андріївка, а також у напрямках Муравки та Котлярівки.

Нагадаємо, що 20 березня повідомлялося, що ЗС РФ намагалися прорватися колоною техніки в районі Часового Яру. По колоні відпрацювали бійці 5-штурмової та 24 ОМБр.

Також повідомлялося, що бійці 3-ї штурмової бригади на Харківщині шоколадкою взяли окупанта в полон.