ЗС РФ намагалися прорватися колоною техніки в районі Часового Яру: ЗСУ дали бій (відео)

Крім техніки була ліквідована ворожа піхота, яка з неї десантувалася. Її накрили з артилерії та мінометним вогнем.

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На Донеччині ЗС РФ намагалися прорватися на броньованій техніці в напрямку Часового Яру. Механізований штурм відбивали бійці 24 ОМБр та 5-ї штурмової бригади. Про це повідомили у пресслужбі 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

"Ще одна невдала спроба механізованого штурму росіян на Доннечині. Противник зазнав значних втрат. Завдяки злагодженій роботі підрозділів 24-ї ОМБр імені короля Данила та 5-ї окремої штурмової бригади було знищено п’ять із шести бронемашин 98-ї дивізії ВДВ РФ", — йдеться в повідомленні.

Крім техніки була ліквідована ворожа піхота, яка з неї десантувалася. Її накрили з артилерії та мінометним вогнем.

Військові 24 ОМБр висловили подяку бійцям 5-ї штурмової за професійну роботу і допомогу.

Нагадаємо, що бійці 3-ї штурмової бригади на Харківщині шоколадкою взяли окупанта в полон. Окупанту скинули записку з написом, куди йти, він добрався до потрібної точки засніженими полями, де його забрали українські захисники.

Також повідомлялося, що поранений військовослужбовець з позивним Fox півтори доби тримав позицію на Донеччині. Він активно вів бій. В цей час в його підрозділі вважали зниклим безвісти.