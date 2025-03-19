Вважали зниклим безвісти, а він один тримав позицію: боєць ЗСУ добу відстрілювався від ЗС РФ (відео)

Через півтори доби на позицію прийшло підсилення і лише тоді Fox виявив, що увесь цей час теж був поранений у руку. Також виявилося, що один із його побратимів отримав важкі поранення, але вижив.

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Військовослужбовець з позивним Fox півтори доби тримав позицію на Донеччині. Він активно вів бій, щоб окупанти не думали, що в окопах нікого немає, крім одного бійця. Про це повідомили у Київському обласному ТЦК та СП, оскільки Fox зараз працює у ТЦК Фастова.

За словами військового, він пішов до війська одразу, як по Україні полетіли перші російські ракети, бо відчув, що це його обов'язок, захищати рідну землю.

Чоловік звернувся до військкомату, і звідти його відправили у 28-й окремий механізований батальйон. Fox розповідає, що разом із побратимами на позиції потрапив під мінометний обстріл. Тоді загинули кілька бійців.

Військовий говорить, що тоді подумав, що з групи в живих лишився лише він.

"Я гукнув наліво, направо, ніхто не відповідав. Думав, що залишився один, молився. 8 мін лягло біля окопу. Більше півтори доби залишався на позиції, мене вважали безвісти зниклим. Я знав, якщо не буду відстрілюватися, то вони прийдуть за мною", — розповів захисник.

Через півтори доби на позицію прийшло підсилення і лише тоді Fox виявив, що увесь цей час теж був поранений у руку. Також виявилося, що один із його побратимів отримав важкі поранення, але вижив.

Нагадаємо, що 18 березня повідомлялося, що ЗСУ вибили росіян із села Фиголівка Дворічанської громади Харківської області. Зараз вони намагаються їх повернути, але безуспішно.

Також повідомляться, що ДБР відкрило кримінальне провадження проти бригадного генерала ЗСУ, у підпорядкуванні якого перебував 23 окремий стрілецький батальйон через загибель понад 20 бійців.