Считали пропавшим без вести, а он один держал позицию: боец ВСУ сутки отстреливался от ВС РФ (видео)

Через полтора суток на позицию пришло усиление и только тогда Fox обнаружил, что все это время тоже был ранен в руку. Также оказалось, что один из его собратьев получил тяжелые ранения, но выжил.

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Военнослужащий с позывным Fox полтора суток держал позицию в Донецкой области. Он активно вел бой, чтобы оккупанты не думали, что в окопах никого нет, кроме одного бойца. Об этом сообщили в Киевском областном ТЦК и СП, поскольку Fox сейчас работает в ТЦК Фастова.

По словам военного, он пошел в армию сразу, как по Украине полетели первые российские ракеты, потому что почувствовал, что это его обязанность, защищать родную землю.

Мужчина обратился в военкомат, и оттуда его отправили в 28-й отдельный механизированный батальон. Fox рассказывает, что вместе с собратьями на позиции попал под минометный обстрел. Тогда погибли несколько бойцов.

Военный говорит, что тогда подумал, что из группы в живых остался только он.

"Я крикнул налево, направо, никто не отвечал. Думал, что остался один, молился. 8 мин легло возле окопа. Более полутора суток оставался на позиции, меня считали без вести пропавшим. Я знал, если не буду отстреливаться, то они придут за мной", — рассказал защитник.

Через полтора суток на позицию пришло усиление и только тогда Fox обнаружил, что все это время тоже был ранен в руку. Также оказалось, что один из его собратьев получил тяжелые ранения, но выжил.

Напомним, что 18 марта сообщалось, что ВСУ выбили россиян из села Фиголевка Двуречанской громады Харьковской области. Сейчас они пытаются их вернуть, но безуспешно.

Также сообщатся, что ГБР открыло уголовное производство против бригадного генерала ВСУ, в подчинении которого находился 23 отдельный стрелковый батальон из-за гибели более 20 бойцов.