Обвиняют в гибели более 20 бойцов: ГБР открыло производство против бригадного генерала

Бойцы 23 ОСБ написали открытое письмо, в котором призвали командира батальона уйти в отставку. В частности, они указали в письме, что он ни разу не был на боевых позициях и игнорировал рапорты бойцов.

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бригадного генерала ВСУ, в подчинении которого находился 23 отдельный стрелковый батальон. Об этом "Суспільному" рассказал Сергей Горбатюк, военнослужащий 159 ОМБр, экс-прокурор по делам Майдана.

По его словам, 23-й ОСБ, который состоит преимущественно из добровольцев, которые пошли воевать еще в феврале 2022 года, понес значительные потери при удержании позиций на Лиманском и Харьковском направлениях в 2023-24 годах. В течение этого времени в подразделении не было ротации, что привело к истощению военных, потерям и в конце концов небоеспособности батальона. Горбатюк, находясь в должности заместителя командира 23 ОСБ, обратился с заявлением в ГБР относительно действий бригадного генерала

"На сегодня этот батальон приведен в состояние небоеспособного. Я не мог это стерпеть. Батальон полтора года выполнял боевые задачи на Лиманском направлении, ни позиции не уступил, наоборот продвигался вперед. При этом потери были, огромная нагрузка была, потому что это значительная линия фронта. Это приводило к ненадлежащему морально-психологическому состоянию", — рассказал Сергей Горбатюк.

По его словам, письмо о неудовлетворительном морально-психологическом состоянии военных отправляли к командирам 63 ОМБр и 118 ОМБр, стрелковый батальон тогда был под их подчинением. Но ответа на письмо так и не получили. Также подразделение не доукомплектовали и отправили на Харьковское направление.

"Когда мы написали письмо без каких-либо ультиматумов, а о том, что есть потребность в комплектовании, то наоборот вместо реагирования получили приказ на перемещение в Харьковскую область и проведение штурмовых действий. Это привело и к гибели, и к большому количеству ранений, и к СЗЧ", — рассказал Горбатюк.

Он отметил, что такое решение привело к гибели более 20 бойцов, и еще 80 получили ранения. Горбатюк также указал, что видит в действиях бригадного генерала признаки превышения власти или служебных полномочий и халатное отношение военного должностного лица к службе в условиях военного положения.

ГБР открыло уголовное производство по статье о халатном отношении военного должностного лица к службе в условиях военного положения (п. 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины).

Горбатюк добавил, что после обращения его без оснований направили в командировку и без предъявления претензий пытались принудительно перевести из батальона.

Бойцы 23 ОСБ написали открытое письмо, в котором призвали командира батальона уйти в отставку. В частности, они указали в письме, что он ни разу не был на боевых позициях и игнорировал рапорты бойцов.

"В результате вашего пренебрежения мнением офицеров и небрежного планирования боевой операции батальон понес значительные потери среди своих лучших бойцов и практически потерял боеспособность", — говорилось в открытом письме, которое подписали 89 бойцов 23 ОСБ.

Напомним, что 18 января сообщалось, что командира 48 отдельного добровольческого штурмового батальона Ленура Ислямова, который основал это подразделение, отстранили от должности.

Ранее Великоновоселковский суд Донецкой области рассмотрел дело против офицера ВСУ из-за отказа выполнять приказ. Комбат заявил командованию, что его подразделение не в состоянии штурмовать посадку.