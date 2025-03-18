Звинувачують у загибелі понад 20 бійців: ДБР відкрило провадження проти бригадного генерала

Бійці 23 ОСБ написали відкритий лист, в якому закликали командира батальйону піти у відставку. Зокрема, вони вказали в листі, що він жодного разу не був на бойових позиціях та ігнорував рапорти бійців.

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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти бригадного генерала ЗСУ, у підпорядкуванні якого перебував 23 окремий стрілецький батальйон. Про це "Суспільному" розповів Сергій Горбатюк, військовослужбовець 159 ОМБр, експрокурор у Справах Майдану.

За його словами, 23-й ОСБ, який складається переважно із добровольців, які пішли воювати ще в лютому 2022 року, зазнав значних втрат під час утримання позицій на Лиманському та Харківському напрямках у 2023-24 роках. Впродовж цього часу у підрозділі не було ротації, що призвело до виснаження військових, втрат та врешті небоєздатності батальйону. Горбатюк, перебуваючи на посаді заступника командира 23 ОСБ, звернувся із заявою до ДБР щодо дій бригадного генерала

"На сьогодні цей батальйон приведений до стану небоєздатного. Я не міг це стерпіти. Батальйон півтора року виконував бойові завдання на Лиманському напрямку, ні позиції не уступив, навпаки просувався вперед. При цьому втрати були, величезне навантаження було, тому що це значна лінія фронту. Це призводило до неналежного морально-психологічного стану", — розповів Сергій Горбатюк.

За його словами, лист про незадовільний морально-психологічний стан військових відправляли до командирів 63 ОМБр та 118 ОМБр, стрілецький батальйон тоді був під їхнім підпорядкуванням. Але відповіді на лист так і не отримали. Також підрозділ не доукомплектували і відправили на Харківський напрямок.

"Коли ми написали лист без будь-яких ультиматумів, а про те, що є потреба у комплектуванні, то навпаки замість реагування отримали наказ на переміщення в Харківську область і проведення штурмових дій. Це призвело і до загибелі, і до великої кількості поранень, і до СЗЧ", — розповів Горбатюк.

Він зауважив, що таке рішення призвело до загибелі понад 20 бійців, і ще 80 отримали поранення. Горбатюк також вказав, що вбачає в діях бригадного генерала ознаки перевищення влади чи службових повноважень та недбале ставлення військової службової особи до служби в умовах воєнного стану.

ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею про недбале ставлення військової службової особи до служби в умовах воєнного стану (п. 4 статті 425 Кримінального кодексу України).

Горбатюк додав, що після звернення його без підстав направили у відрядження і без висунення претензій намагались примусово перевести з батальйону.

Бійці 23 ОСБ написали відкритий лист, в якому закликали командира батальйону піти у відставку. Зокрема, вони вказали в листі, що він жодного разу не був на бойових позиціях та ігнорував рапорти бійців.

"У результаті вашого нехтування думкою офіцерів та недбалого планування бойової операції батальйон поніс значні втрати серед своїх найкращих бійців і практично втратив боєздатність", — ішлося у відкритому листі, який підписали 89 бійців 23 ОСБ.

Нагадаємо, що 18 січня повідомлялося, що командира 48 окремого добровольчого штурмового батальйону Ленура Іслямова, який заснував цей підрозділ, усунули з посади.

Раніше Великоновосілківський суд Донецької області розглянув справу проти офіцера ЗСУ через відмову виконувати наказ. Комбат заявив командуванню, що його підрозділ не в змозі штурмувати посадку.