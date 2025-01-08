Комбат відмовився йти на штурм і потрапив до суду: який вирок і що кажуть військові

Батальйон, який планували кинути штурмувати лісопосадку, не мав 60% особового складу, розповів командир підрозділу. Під час суду він заявив, що командування не реагувало на нестачу людей і не скасувало наказ про штурм.

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Великоновосілківський суд Донецької області розглянув адміністративну справу, яку відкрили проти офіцера ЗСУ через відмову виконувати наказ. Комбат заявив командуванню, що його підрозділ не в змозі штурмувати посадку, і за це його вирішили або оштрафувати, або посадити на гауптвахту. Суд став на бік офіцера, розповіли на порталі "Судово-юридичної газети".

У матеріалах справи ідеться про командира батальйону Костянтина К., підрозділ якого прикомандирували до 110 ОМБр ЗСУ. 14 грудня 2024 року він отримав наказ від командира бригади: штурмувати лісопосадку. Військовий відмовився виконувати наказ, навівши низку причин. У результаті ЗС РФ захопили ділянку. У відповідь щодо дій комбата склали адміністративний протокол через порушення Статуту військової служби та Дисциплінарного статуту ЗСУ. Правопорушення – за ч. 2 ст. 172-15 КУпАП, тобто недбала служба в умовах війни. Покарання за цією статтею — від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або гауптвахта на 10-15 діб. Суд вислухав позиції сторін і став на бік офіцера, свідчить постанова: обвинувачення відхилили.

Зазначимо, у Реєстрі судових рішень можна знайти постанову щодо судового провадження №3/220/12/25. У документі описані події, про які розповіли на порталі "СЮГ", але там немає імені фігуранта.

Суд і ЗСУ — деталі справи

З тексту вироку можна дізнатись деталі позиції комбата, комбрига та суду.

Комбат пояснив, що його підрозділ був не здатний виконати бойове завдання через наступні причини:

станом на грудень 2024 року батальйон не мав і половини особового складу — замість 758 ос. було 314 (тобто 41%);

з наявних бійців десята частина (33 ос.) не пройшли базову військову підготовку, 12% — лікувались або були обмежено придатними (38 ос.), кілька людей відмовились виконувати накази, у попередньому бою були загиблі (5 ос.) та поранені (10 ос.), а п'ятеро осіб зникли безвісти;

на підготовку до виконання завдання було лише чотири дні і цього замало для бойового злагодження;

командування бригади знало про проблеми, але "розуміння не було".

Своєю чергою суддя погодився з позицією Костянтина К. і зауважив, що йому також не ясно, звідки комбат мав взяти ресурси для виконання бойового завдання. Також викликало питання, чому у справі не було матеріалів службового розслідування, яке показало якісь дії бригади у даній ситуації. На цих, а таких на основі інших міркувань, суд закрив справу через "відсутність події і складу адміністративного правопорушення".

Яка реакція військових

У соцмережі X (Twitter) можна відшукати реакцію військових, які прочитали публікацію СЮГ. Наприклад, під дописом користувача з ніком ucky__soldier, ймовірно, військові писали, що рішення суду цілком адекватне і комбат діяв правильно. Наприклад, користувач Born to chill розповів про власний досвід, коли комбати регулярно інформують командування про бойовий та чисельний склад (БЧС), але на нестачу людей командування не реагує. Інші раділи, що в ЗСУ є майори, які бережуть особовий склад, та обурювались рішенням комбатів, дії яких чомусь не розглядаються в судах.

Суд і ЗСУ - реакція військових на відмову від наказу Фото: Скриншот Суд і ЗСУ - реакція військових на рішення судді Фото: Скриншот

На рішення суду також відреагував волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко, який опублікував скриншот реакції військових.

Зазначимо, військовий журналіст Юрій Бутусов розповів про проблеми 155 бригади ЗСУ, в якій відбулось 1 700 випадків дезертирства. Фокус зібрав інформацію про ситуацію в підрозділі, який відправили на навчання у Францію і про який говорив президент цієї країни Емманюель Макрон.

Нагадуємо, 8 січня командувач Сухопутними силами Драпатий пояснив, що буде робити зі 155 бригадою, яка має стати "символом допомоги Франції."