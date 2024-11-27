"Генерали в окопах": в ЗСУ відповіли про кількість офіцерів, звільнених через ВЛК (відео)

В українській армії є дефіцит командирів, при цьому генералів, які могли б навчати молодь або працювати в штабі, звільняють у запас, розповіли журналісти.

Протягом майже трьох років повномасштабної війни через з лав ЗСУ звільнили низку топофіцерів вищого командного складу. Звільнення відбувалось через військово-лікарські комісії (ВЛК), при цьому ексголовнокомандувач Валерій Залужний став послом у Великій Британії, а генерал, захисник Миколаєва, Дмитро Марченко записав відео з розповіддю про поганий стан здоров'я. Агентство "Радіо Свобода" розповіло про відповідь командування на запит щодо кількості звільнених генералів після відповідних висновків медкомісій. Деталі відповіді командування ЗСУ та оцінка проблем, які з цим пов'язані, з'явились на YouTube-каналі агентства.

Генерали в окопах - відповідь ЗСУ про звільнення офіцерів див. з 12:20

Агентство повідомило, що надіслало запит в ЗСУ щодо кількості звільнених генералів. У відповіді на запит вказано, що через військово-лікарські комісії (ВЛК) з армії пішла 41 особа — військовослужбовці вищого командного складу. Саме така кількість топофіцерів (генерал-майорів, генерал-лейтенантів, генерал-полковників тощо) через проблеми зі здоров'ям пішли у запас в період з 22 лютого 2022 року по 1 серпня 2024 року. При цьому повернувся на службу лише один офіцер, ідеться у відповіді командування.

Журналісти розшукали у відкритих джерелах імена частини топофіцерів. Серед них — ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, заступник головнокомандувача, начальник штабу Сергій Шаптала, екскомандувачка Медичних сил Тетяна Остащенко, екскомандувач об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль, генерал Дмитро Марченко. В усіх випадках вказувалось, що звільнення відбулось через стан здоров'я.

Генерали в окопах — коментар офіцера запасу та нардепки

На YouTube-каналі "Радіо Свобода" навели коментарі щодо топгенералів у запасі, отримані від генерал-майора запасу ЗСУ Сергія Кривоноса та народної депутатки, членкині комітету ВР з нацбезпеки Ірини Фріз. На думку Кривоноса, така кількість звільнених офіцерів це "багато". З його слів, вони "зняті зі своїх посад без жодного пояснення за що, за які напрацювання чи за які провини їх познімали". Також він зауважив, що в армії є дефіцит вищого командного складу, втім його заяву на повернення не розглянули, бо "для генералів немає посад". З іншого боку, військові, навіть не маючи здоров'я для участі у бойових діях, принесли б користь при навчанні нових бійців та офіцерів. Ірина Фріз повторила позицію генерала-майора запасу і згадала, що через дефіцит командирів Верховна Рада запросила іноземців.

"Тому будь-яка втрата для нас представників, які є елітою які є кадровими офіцерами, будь-яка неможливість застосування їхніх знань та їхніх їхнього досвіду, хай іншому форматі на іншій ланці: хай це буде якась інша штабна робота, аналітична, яка дасть можливість опрацьовувати ті виклики з якими сьогодні ми стикаємось в лінії бойових зіткнень", — сказала нардепка.

Позиція Зеленського щодо генералів

Зазначимо, 24 листопада президент України Володимир Зеленський у одному зі своїх вечірніх звернень згадав генералів ЗСУ. Очільник держави заявив, що підтримує реорганізацію Сил оборони, в яких планують створювати корпуси на основі бригад. Також політик сказав, що генерали мають бути в окопах поруч з підлеглими бійцями. Український військовослужбовець Данило Яковлев у коментарі Фокусу розповів, що є проблема з командуванням на стратегічному та тактичному рівнях, є багато офіцерів радянських часів, яких слід замінити, а з логістикою краще справляється "Нова пошта", а не підрозділи ЗСУ.

Нагадуємо, 22 листопада медіа розповіли про реформування Сил оборони: створюється система "корпуси-бригади".