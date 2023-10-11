Україна потребує офіцерів: Захід посилив підготовку молодшого командного складу ЗСУ

Західні фахівці зазначили, що військове керівництво України розуміє, як важливо створити в армії офіцерський кістяк. Згідно з представленими даними, на Заході було навчено 3800 офіцерів, ще 520 перебувають у процесі навчання.

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Американські військові заявили, що США і західні союзники на прохання України розширили підготовку українських офіцерів і сержантів і можуть почати підготовку інструкторів. Про це 10 жовтня написали в Defence One.

Канадський бригадний генерал Мейсон Сталкер, який відповідає за координацію міжнародної військової допомоги Україні, зазначив, що українська сторона запросила підготовку кваліфікованих військових інструкторів.

"Пріоритетом українських військових керівників була підготовка керівного складу. Вони розуміють, що їм потрібні професійні інструктори і професійний інструкторський корпус для продовження навчання і підготовки", — сказав канадський воєначальник.

У публікації також було наведено інформацію про кількість підготовлених за кордоном українських військовослужбовців.

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Українські військові у США пройшли адекватну, але не ідеальну підготовку: у чому проблема

Згідно з представленими даними на конференції AUSA у Вашингтоні, США та їхні союзники підготували 89 090 українських військовослужбовців у 88 навчальних центрах, ще 7800 військовослужбовців проходять навчання нині. З них 3800 командирів — 2600 командирів відділень, 540 командирів взводів, 300 командирів рот і 40 сержантів взводів і рот. Ще 520 офіцерів перебувають у процесі навчання.

Сталкер додав, що Україна приділяє особливу увагу підготовці сержантського складу.

"Вони розуміють, наскільки цінним буде цей кістяк", — сказав він.

Автори публікації звернули увагу на дослідження Британського аналітичного центру RUSI, в якому йшлося про нестачу кадрового потенціалу на рівні батальйонів і бригад, що перешкоджає діям ЗСУ. Частково це пояснюється швидким зростанням чисельності української армії, внаслідок чого кількість підрозділів перевищила кількість досвідчених кадрових офіцерів, зазначили британці.

Раніше повідомлялося, що британські фахівці завершили підготовку 900 морських піхотинців ЗСУ. У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що українські бійці навчалися проведенню операцій на малих човнах, а також володінню різними видами озброєння — ПТРК NLAW, ПЗРК Stinger тощо.