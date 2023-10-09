Британські командос завершили підготовку тисячі бійців морської піхоти з України

Морпіхів навчили проводити десантні операції на малих човнах, проривати "зуби дракона", а також навчили поводитись з різними зразками зброї.

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Українські морські піхотинці завершили підготовку від Королівських командос. Бійців вчили проводити десантні операції на малих човнах. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії.

Приблизно 900 морських піхотинців повертається додому на поле битви після навчання армійських командос та морпіхів британської армії. У Міноборони зазначають, що тренування були анонсовані під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії в лютому. Вже тоді українські морпіхи проходили навчання.

Окрім рейдових дій вдень та вночі на невеликих човнах, морпіхи опанували. ПТРК NLAW, ПЗРК Stinger, а також міномети, БПЛА та інше озброєння. Також їх навчили пробивати перешкоди у вигляді "зубів дракона", які окупанти масово розташували на окупованій частині України.

Навчання українських морпіхів Навчання українських морпіхів Навчання українських морпіхів Навчання українських морпіхів Навчання українських морпіхів

Навчання проводили інструктори з 42 та 47-ї рейдовою групою командос разом з армійцями з 24 інженерного підрозділу командос та артилеристів з 29-ї артилерійського підрозділу. Також в навчаннях брали участь інструктори з Нідерландів. Програма тривала 5 тижнів.

Нагадаємо, 11 серпня у Великій Британії відрапортували про завершення навчання 900 морпіхів для десантних операцій та рейдів.

7 серпня ЗМІ показали, як відбувається контрнаступ морпіхів на півдні України.