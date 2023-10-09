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Военный Фокус Российско-украинская война

Британские коммандос завершили подготовку тысячи бойцов морской пехоты из Украины

обучение морпехов ВСУ
Подготовка морпехов длилась 5 недель

Морпехов научили проводить десантные операции на малых лодках, прорывать "зубы дракона", а также научили обращаться с различными образцами оружия.

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Украинские морские пехотинцы завершили подготовку от Королевских коммандос. Бойцов учили проводить десантные операции на малых лодках. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании.

Примерно 900 морских пехотинцев возвращается домой на поле боя после обучения армейских коммандос и морпехов британской армии. В Минобороны отмечают, что тренировки были анонсированы во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в феврале. Уже тогда украинские морпехи проходили обучение.

Кроме рейдовых действий днем и ночью на небольших лодках, морпехи овладели ПТРК NLAW, ПЗРК Stinger, а также минометы, БПЛА и другое вооружение. Также их научили пробивать препятствия в виде "зубов дракона", которые оккупанты массово расположили на оккупированной части Украины.

Обучение украинских морпехов Fullscreen
Обучение украинских морпехов
Обучение украинских морпехов Fullscreen
Обучение украинских морпехов
Обучение украинских морпехов Fullscreen
Обучение украинских морпехов
Обучение украинских морпехов Fullscreen
Обучение украинских морпехов
Обучение украинских морпехов Fullscreen
Обучение украинских морпехов
Обучение украинских морпехов
Обучение украинских морпехов
Обучение украинских морпехов
Обучение украинских морпехов
Обучение украинских морпехов

Учения проводили инструкторы с 42-й и 47-й рейдовой группой коммандос вместе с армейцами из 24 инженерного подразделения коммандос и артиллеристов из 29-го артиллерийского подразделения. Также в учениях принимали участие инструкторы из Нидерландов. Программа длилась 5 недель.

Напомним, 11 августа в Великобритании отрапортовали о завершении обучения 900 морпехов для десантных операций и рейдов.

7 августа СМИ показали, как происходит контрнаступление морпехов на юге Украины.