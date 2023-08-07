Из новобранцев в опытных бойцов: NYT показал контрнаступление морпехов (фото)

Военные говорят, что западная техника им помогает сохранять жизни бойцов. А сами бойцы быстро приобретают опыт уже во время боев.

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Украинские военные с начала месяца продвигаются на нескольких участках фронта. Для наступления Украина подготовила значительное количество бригад. Журналисты The New York Times рассказали о ходе контрнаступления у бойцов морской пехоты.

В начале морпехи понесли потери, когда впервые столкнулись с российскими минными полями и авиацией. Таким образом новобранцы, которых обучали на Западе по стандартам НАТО, быстро приобрели боевой опыт. Военные не переживают за потерю западных танков или бронетехники, потому что это является следствием войны.

Техника морпехов Фото: The New York Times

В издании обращают внимание на то, что вокруг украинского наступления много инфошума. Некоторые жалуются на то, что поставленная техника по типу американских броневиков MaxxPro не подходит для наступления. Они предназначены для боевых действий в Ираке или Афганистане, но не очень подходят для украинских реалий. Другие утверждают, что контрнаступление — это не спринт, а марафон, поэтому в таких условиях не стоит ожидать быстрых прорывов.

Наконец отмечается, что морские пехотинцы благодарны за западную технику. Она на голову лучше советской и спасает жизни бойцам. Также командиры отмечают, что вновь созданные бригады состоят как из новобранцев, так и из опытных бойцов.

"Невозможно быть полностью готовым к бою, сколько бы вы ни тренировались. В первый бой они (новобранцы) вступают с нашими опытными бойцами, и уже после двух-трех боев они сами становятся опытными", — заявил 52-летний боец "Штурвал" из 35-й бригады морской пехоты.

Морпехи готовятся к боевым действиям Фото: The New York Times

Планирование и разведка перед боем является важнейшей составляющей для успешного штурма, говорит 22-летний "Пророк" из 38-й бригады. Враг сильный и хитрый, поэтому украинские военные должны постоянно тренироваться.

"Понемногу мы найдем место, где шов разойдется. Вода прорезает камень, и мы будем делать то же самое, понемногу. Сначала это маленький ручей, а потом он превращается в реку", — объясняет "Консул".

Напомним, 7 августа аналитики установили, что ВС РФ продолжают строить километры укреплений во время контрнаступления ВСУ.

4 августа в ГУР заявили, что развитие контрнаступления ВСУ идет по плану.