Українські військові у США пройшли адекватну, але не ідеальну підготовку: у чому проблема

У звіті Пентагону йдеться про те, що замість навчання артилеристів протягом семи тижнів, українські військові навчалися шість днів. Такі терміни зумовлені позицією українських чиновників, які стверджували, що йдеться про підготовку вже досвідчених бійців.

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Українські військовослужбовці здобули адекватну підготовку від особового складу армії США щодо використання складних американських військових технологій. Однак навчання не було ідеальним, тому деякі проблеми все ж таки мають місце, йдеться у звіті Міністерства оборони від 15 червня.

У документі зазначено, що під час перевірки процесу навчання українських військових у період з квітня по грудень 2022 року не було виявлено жодного випадку, коли американські інструктори не надали б необхідної оперативної чи технічної підтримки.

Навчання українських військ навичкам використання обладнання, наданим Міністерством оборони, є критично важливим, оскільки вони підвищують успішність місій та знижують ймовірність виходу з ладу цього обладнання, йдеться у звіті Пентагону.

Проблеми підготовки

Водночас слідчі виявили, що за невеликою кількістю програм армія не змогла своєчасно надати керівництва з експлуатації обладнання українською мовою.

"Затримка з перекладом матеріалів могла негативно вплинути на підготовку військових на деяких платформах", — наголошується у звіті.

При цьому військові у затримці звинуватили чиновників, які мали б у свій час врегулювати питання щодо надання доступу до секретної інформації для іноземців.

Також у звіті йдеться, що інструктори мали труднощі з підготовкою українських солдатів до американських військових стандартів, оскільки Київ виділив на це обмежену кількість часу.

Наприклад, належна індивідуальна підготовка артилериста армії США, який вивчає всі тонкощі роботи з гаубицею M119, зазвичай триває сім тижнів. Натомість українські військовослужбовці пройшли шестиденну підготовку з того ж виду озброєння.

У документі посилаються на слова українських чиновників, які наполягали на тому, що такий стислий термін був достатнім, оскільки більшість українців, які брали участь у підготовці, були, за їхніми словами, досвідченими бійцями.

Нагадаємо, за результатами перевірки представниками Пентагону було встановлено, що деяка техніка для України виявилася непридатною для експлуатації. Зокрема, у жалюгідному стані було знайдено шість гаубиць М777, а також понад 20 машин M1167 "Humvee".