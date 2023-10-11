Украина нуждается в офицерах: Запад усилил подготовку младшего командного состава ВСУ

Западные специалисты отметили, что военное руководство Украины понимает, как важно создать в армии офицерский костяк. Согласно представленным данным, на Западе были обучены 3800 офицеров, еще 520 находятся в процессе обучения.

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Американские военные заявили, что США и западные союзники по просьбе Украины расширили подготовку украинских офицеров и сержантов и могут начать подготовку инструкторов. Об этом 10 октября написали в Defence One.

Канадский бригадный генерал Мейсон Сталкер, который отвечает за координацию международной военной помощи Украине, отметил, что украинская сторона запросила подготовку квалифицированных военных инструкторов.

"Приоритетом украинских военных руководителей была подготовка руководящего состава. Они понимают, что им нужны профессиональные инструкторы и профессиональный инструкторский корпус для продолжения обучения и подготовки", — сказал канадский военачальник.

В публикации также была приведена информация о количестве подготовленных за рубежом украинских военнослужащих.

Важно

Украинские военные в США прошли адекватную, но не идеальную подготовку: в чем проблема

Согласно представленным данным на конференции AUSA в Вашингтоне, США и их союзники подготовили 89 090 украинских военнослужащих в 88 учебных центрах, еще 7800 военнослужащих проходят обучение в настоящее время. Из них 3800 командиров — 2600 командиров отделений, 540 командиров взводов, 300 командиров рот и 40 сержантов взводов и рот. Еще 520 офицеров находятся в процессе обучения.

Сталкер добавил, что Украина уделяет особое внимание подготовке сержантского состава.

"Они понимают, насколько ценным будет этот костяк", — сказал он.

Авторы публикации обратили внимание на исследование Британского аналитического центра RUSI, в котором говорилось о недостатке кадрового потенциала на уровне батальонов и бригад препятствующим действиям ВСУ. Отчасти это объясняется быстрым ростом численности украинской армии, в результате чего количество подразделений превысило количество опытных кадровых офицеров, отметили британцы.

Ранее сообщалось, что британские специалисты завершили подготовку 900 морских пехотинцев ВСУ. В Министерстве обороны Великобритании отметили, что украинский бойцы обучались проведению операций на малых лодках, а также владению различными видами вооружения — ПТРК NLAW, ПЗРК Stinger и т.д.