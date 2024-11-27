"Генералы в окопах": в ВСУ ответили о количестве офицеров, уволенных через ВВК (видео)

В украинской армии есть дефицит командиров, при этом генералов, которые могли бы обучать молодежь или работать в штабе, увольняют в запас, рассказали журналисты.

В течение почти трех лет полномасштабной войны из рядов ВСУ уволили ряд топофицеров высшего командного состава. Увольнение происходило через военно-врачебные комиссии (ВВК), при этом экс-главнокомандующий Валерий Залужный стал послом в Великобритании, а генерал, защитник Николаева, Дмитрий Марченко записал видео с рассказом о плохом состоянии здоровья. Агентство "Радио Свобода" рассказало об ответе командования на запрос о количестве уволенных генералов после соответствующих выводов медкомиссий. Детали ответа командования ВСУ и оценка проблем, которые с этим связаны, появились на YouTube-канале агентства.

Генералы в окопах — ответ ВСУ об увольнении офицеров см. с 12:20

Агентство сообщило, что направило запрос в ВСУ относительно количества уволенных генералов. В ответе на запрос указано, что через военно-врачебные комиссии (ВВК) из армии ушел 41 человек — военнослужащие высшего командного состава. Именно такое количество топофицеров (генерал-майоров, генерал-лейтенантов, генерал-полковников и т.д.) из-за проблем со здоровьем ушли в запас в период с 22 февраля 2022 года по 1 августа 2024 года. При этом вернулся на службу только один офицер, говорится в ответе командования.

Журналисты разыскали в открытых источниках имена части топофицеров. Среди них — экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, заместитель главнокомандующего, начальник штаба Сергей Шаптала, экс-командующая Медицинских сил Татьяна Остащенко, экс-командующий объединенных сил ВСУ Юрий Содоль, генерал Дмитрий Марченко. Во всех случаях указывалось, что увольнение состоялось по состоянию здоровья.

Генералы в окопах — комментарий офицера запаса и нардепа

На YouTube-канале "Радио Свобода" привели комментарии относительно топ-генералов в запасе, полученные от генерал-майора запаса ВСУ Сергея Кривоноса и народного депутата, члена комитета ВР по нацбезопасности Ирины Фриз. По мнению Кривоноса, такое количество уволенных офицеров это "много". По его словам, они "сняты со своих должностей без всякого объяснения за что, за какие наработки или за какие проступки их сняли". Также он отметил, что в армии есть дефицит высшего командного состава, впрочем его заявление на возвращение не рассмотрели, потому что "для генералов нет должностей". С другой стороны, военные, даже не имея здоровья для участия в боевых действиях, принесли бы пользу при обучении новых бойцов и офицеров. Ирина Фриз повторила позицию генерала-майора запаса и вспомнила, что из-за дефицита командиров Верховная Рада пригласила иностранцев.

"Поэтому любая потеря для нас представителей, которые являются элитой, которые являются кадровыми офицерами, любая невозможность применения их знаний и их опыта, пусть другом формате на другом звене: пусть это будет какая-то другая штабная работа, аналитическая, которая даст возможность обрабатывать те вызовы, с которыми сегодня мы сталкиваемся в линии боевых столкновений", — сказала нардеп.

Позиция Зеленского относительно генералов

Отметим, 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих вечерних обращений вспомнил генералов ВСУ. Глава государства заявил, что поддерживает реорганизацию Сил обороны, в которых планируют создавать корпуса на основе бригад. Также политик сказал, что генералы должны быть в окопах рядом с подчиненными бойцами. Украинский военнослужащий Даниил Яковлев в комментарии Фокусу рассказал, что есть проблема с командованием на стратегическом и тактическом уровнях, есть много офицеров советских времен, которых следует заменить, а с логистикой лучше справляется "Новая почта", а не подразделения ВСУ.

Напоминаем, 22 ноября медиа рассказали о реформировании Сил обороны: создается система "корпуса-бригады".