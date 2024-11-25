Генералов — в окопы. Что делать с советскими военачальниками и как они покажут себя в бою

Разница в подходах к ведению войны на оперативном и стратегическом уровне часто ведет к потерям территорий. Боевые бригады, обученные на Западе, внедряют современные методы в боях с армией РФ, но им мешает "советчина" высшего руководства. Фокус выяснил, можно ли улучшить систему управления в ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские генералы должны быть в окопах. Если генерал сидит исключительно в штабе, он не генерал, несмотря на возраст и опыт.

"Генерал, который не был в окопе, для меня — не генерал. При всем моем уважении, сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война", — указал глава государства.

Новый подход к ведению боевых действий, по его словам, содержится во втором пункте внутреннего "Плана стойкости". Этот пункт меняет подходы к управлению армии и прежде всего главной задачей главнокомандующего Александра Сырского будет уменьшение бюрократии.

Сократить расстояние от генерала до солдата и уменьшить бюрократию поможет переход к системе "корпус — бригада", добавил Зеленский.

В то время как большинство вышестоящего военного начальства размещается в штабах, подальше от линии соприкосновения, западные СМИ указывают на глобальные проблемы с кадрами в ВСУ. Ситуация с мобилизацией к весне станет "непоправимой", cообщает журнал The Economist.

Желающих пополнить армейские ряды крайне мало, с учетом силового набора потребности в живой силой едва покрываются на две трети от намеченной цели. Приходят служить в основном слишком старые или не мотивированные мужчины. В пример журналисты приводят полуслепого 51-летнего рабочего из Полтавской области Григория. Он был удивлен не меньше других, когда его зачислили в штат.

"Григорий привык обращаться с огнестрельным оружием. Стрелять может каждый. А вот попадать в цель у него не очень получается", — приводит издание его слова.

Поможет ли советским генералам переаттестация НАТО?

В Вооруженных силах Украины нередко наблюдается разница в подходах к ведению боевых действий на оперативном и стратегическом уровне. По мнению украинского военнослужащего Даниила Яковлева, так происходит потому, что большинство военачальников не хотят развиваться и не изучают современных веяний в военном деле.

Военный считает необходимым переаттестовать всех генералов и высшее командование ВСУ по стандартам НАТО, чтобы понимать уровень их знаний с учетом развития передовых военных технологий и тактик боя. Военнослужащие офицерского состава, проходящие службу по контракту, обязаны владеть английским языком. В то же время генералитет обходит этот момент.

"Разница советской модели и прикладных методик НАТО создает массу проблем на фронте. Проведите объективное тестирование, а не формальное с заранее подготовленными ответами на вопросы. Отправьте генералов сдавать экзамены в одну из стран НАТО, пусть там выявляют их профпригодность", — рассказывает он Фокусу.

В качестве примера Яковлев приводит проблемы с армейской логистикой. Компания "Новая почта", по его оценкам, обеспечивает потребности ВСУ намного эффективнее службы внутренней логистики.

"Это же полный абсурд. Я не понимаю, почему нельзя взять менеджера "Новой почты", чтобы он построил отличную систему для военных? Ответ прост: кому-то это невыгодно. Генералу пенсионного возраста виднее, он годами сидит на своем месте, получает зарплату минимум 200 000 гривен без учета заработка на тендерах и знает, что его не уволят и не накажут. Нет у нас механизмов наказаний по ветке от полковников до генералов", — признает военный.

По убеждению Яковлева, генералов стоит чаще посылать в командировки в бригады на линии фронта, а не в тыловые части.

Лояльность к власти: как становятся генералами в Украине

Мировая военная практика показывает, что любой генерал армии должен иметь боевой опыт. В условиях Украины дело обстоит иначе: генералами назначают чаще всего по степени лояльности к политическому руководству страны. Схожий механизм применяется и для принятия решений о целесообразности проведения операций на фронте, замечает военный эксперт Дмитрий Снегирев в общении с Фокусом.

"Яркий пример — Бахмутская операция. Экс-главком Залужный настаивал на выводе подготовленных подразделений, но была политическая целесообразность — "фортеця". И тут не поможет никакой боевой опыт начальства", — поясняет он.

В случае тыловых генералов, нужно сперва разобраться с их количеством и функционалом, а также определить коэффициент полезного действия. Эксперт подчеркивает, что прежде чем отправлять в окопы возрастных генералов нужно понять, как это решит те или иные боевые задачи.

"Заставить солдат поднять штыки могут командиры рот или взводов. Генералитет, если он профессиональный и рабочий, должен планировать операции активной обороны и наступления, а не идти под бой барабанов в атаку", — заключил он.

Фокус уже разбирался в опасности, которую несут советские генералы современной украинской армии. "Старых" военачальников нужно срочно менять на командиров бригад, воюющих с 2014 года, говорили нардепы и эксперты.

Украинский генерал-майор Дмитрий Марченко в конце октября 2024 года утверждал, что фронт на Донбассе "посыпался". Среди причин произошедшего он указывал нехватку боеприпасов и людей.