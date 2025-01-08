Комбат отказался идти на штурм и попал в суд: какой приговор и что говорят военные

Батальон, который планировали бросить штурмовать лесопосадку, не имел 60% личного состава, рассказал командир подразделения. Во время суда он заявил, что командование не реагировало на недостаток людей и не отменило приказ о штурме.

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Великоновоселковский суд Донецкой области рассмотрел административное дело, которое открыли против офицера ВСУ из-за отказа выполнять приказ. Комбат заявил командованию, что его подразделение не в состоянии штурмовать посадку, и за это его решили либо оштрафовать, либо посадить на гауптвахту. Суд встал на сторону офицера, рассказали на портале "Судебно-юридической газеты".

В материалах дела говорится о командире батальона Константине К., подразделение которого прикомандировали к 110 ОМБр ВСУ. 14 декабря 2024 года он получил приказ от командира бригады: штурмовать лесопосадку. Военный отказался выполнять приказ, приведя ряд причин. В итоге ВС РФ захватили участок. В ответ относительно действий комбата составили административный протокол из-за нарушения Устава военной службы и Дисциплинарного устава ВСУ. Правонарушение — по ч. 2 ст. 172-15 КУоАП, т. е. небрежная служба в условиях войны. Наказание по этой статье — от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или гауптвахта на 10-15 суток. Суд выслушал позиции сторон и стал на сторону офицера, свидетельствует постановление: обвинение отклонили.

Отметим, в Реестре судебных решений можно отыскать постановление по судебному производству №3/220/12/25. В документе описаны события, о которых рассказали на портале "СЮГ", но там нет имени фигуранта.

Суд и ВСУ — детали дела

Из текста приговора можно узнать детали позиции комбата, комбрига и суда.

Комбат объяснил, что его подразделение было не способно выполнить боевую задачу по следующим причинам:

по состоянию на декабрь 2024 года батальон не имел и половины личного состава — вместо 758 чел. было 314 (то есть 41%);

из имеющихся бойцов десятая часть (33 чел.) не прошли базовую военную подготовку, 12% — лечились или были ограниченно годными (38 чел.), несколько человек отказались выполнять приказы, в предыдущем бою были погибшие (2 чел.) и раненые (10 чел.), а пять человек пропали без вести;

на подготовку к выполнению задания было всего четыре дня и этого мало для боевого слаживания;

командование бригады знало о проблемах, но "понимания не было".

В свою очередь судья согласился с позицией Константина К. и отметил, что ему также не ясно, откуда комбат должен был взять ресурсы для выполнения боевой задачи. Также вызвало вопрос, почему в деле не было материалов служебного расследования, которое показало какие-то действия бригады в данной ситуации. На этих, а таких на основе других соображений, суд закрыл дело из-за "отсутствия события и состава административного правонарушения".

Какова реакция военных

В соцсети X (Twitter) можно отыскать реакцию военных, которые прочитали публикацию СЮГ. Например, под постом пользователя с ником ucky__soldier, вероятно, военные писали, что решение суда вполне адекватное и комбат действовал правильно. Например, пользователь Born to chill рассказал о собственном опыте, когда комбаты регулярно информируют командование о боевом и численном составе (БЧС), но на нехватку людей командование не реагирует. Другие радовались, что в ВСУ есть майоры, которые берегут личный состав, и возмущались решением комбатов, действия которых почему-то не рассматриваются в судах.

Суд и ВСУ — реакция военных на отказ от приказа Фото: Скриншот Суд и ВСУ — реакция военных на решение судьи Фото: Скриншот

На решение суда также отреагировал волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко, который опубликовал скриншот реакции военных.

Отметим, военный журналист Юрий Бутусов рассказал о проблемах 155 бригады ВСУ, в которой произошло 1 700 случаев дезертирства. Фокус собрал информацию о ситуации в подразделении, которое отправили на учения во Францию и о котором говорил президент этой страны Эмманюэль Макрон.

Напоминаем, 8 января командующий Сухопутными силами Драпатий объяснил, что будет делать со 155 бригадой, которая должна стать "символом помощи Франции."