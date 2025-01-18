"Жодної втраченої позиції": комбата 48 ОШБ, який заснував підрозділ, раптом усунули з посади (відео)

10 днів тому 48 ОШБ перекинули у Покровськ, а в цей же час було знято з посади його командира.

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Командира 48 окремого добровольчого штурмового батальйону Ленура Іслямова, який заснував цей підрозділ, усунули з посади. Про це повідомили на сторінці 48 ОШБ в "Фейсбук".

Військові Іслямова обурені таким рішенням командуванні і вимагають повернення комбата на свою посаду.

"Бійці 48-го ОШБ ім. Номана Челебіджіхана вимагають не допустити знищення бойового підрозділу, готового йти за своїм командиром. З моменту створення, коли батальйон ще навіть не був повністю сформований, нас кинули у найзапекліші бої. Ми довели свою відвагу та ефективність: жодної втраченої позиції, десятки успішних штурмових операцій, визволені населені пункти на Донеччині", — розповіли бійці.

Вони обурені рішенням командування, про яке дізналися кілька днів тому, щодо звільнення з посади їхнього комбата.

"10 днів тому нас перекинули з одного гарячого напрямку на інший — у Покровськ. Ми виконали наказ, попри відсутність належної розвідінформації. Але в цей же час було знято з посади нашого командира — Ленура Іслямова — і призначено іншу людину. Саме Ленур Іслямов, завдяки своїй рішучості та волі до боротьби сформував батальйон на 90% з добровольців", — кажуть бійці.

Вони вважають, що зміна командира у критичний момент — це пряма загроза боєздатності підрозділу та підрив довіри бійців і закликали командування зупинитися та вберегти батальйон.

У коментарі "Українській правді" Іслямов підтвердив, що його усунули від керівництва батальйоном.

Нагадаємо, що раніше Великоновосілківський суд Донецької області розглянув справу проти офіцера ЗСУ через відмову виконувати наказ. Комбат заявив командуванню, що його підрозділ не в змозі штурмувати посадку.