"Ни одной утраченной позиции": комбата 48 ОШБ, который основал подразделение, вдруг отстранили от должности (видео)

10 дней назад 48 ОШБ перебросили в Покровск, а в это же время был снят с должности его командир.

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Командира 48 отдельного добровольческого штурмового батальона Ленура Ислямова, который основал это подразделение, отстранили от должности. Об этом сообщили на странице 48 ОШБ в "Фейсбук".

Военные Ислямова возмущены таким решением командовании и требуют возвращения комбата на свою должность.

"Бойцы 48-го ОШБ им. Номана Челебиджихана требуют не допустить уничтожения боевого подразделения, готового идти за своим командиром. С момента создания, когда батальон еще даже не был полностью сформирован, нас бросили в ожесточенные бои. Мы доказали свою отвагу и эффективность: ни одной потерянной позиции, десятки успешных штурмовых операций, освобожденные населенные пункты в Донецкой области", — рассказали бойцы.

Они возмущены решением командования, о котором узнали несколько дней назад, об увольнении с должности их комбата.

"10 дней назад нас перебросили с одного горячего направления на другое — в Покровск. Мы выполнили приказ, несмотря на отсутствие надлежащей развединформации. Но в это же время был снят с должности наш командир — Ленур Ислямов — и назначен другой человек. Именно Ленур Ислямов, благодаря своей решимости и воле к борьбе сформировал батальон на 90% из добровольцев", — говорят бойцы.

Они считают, что смена командира в критический момент — это прямая угроза боеспособности подразделения и подрыв доверия бойцов и призвали командование остановиться и уберечь батальон.

В комментарии "Украинской правде" Ислямов подтвердил, что его отстранили от руководства батальоном.

Напомним, что ранее Великоновоселковский суд Донецкой области рассмотрел дело против офицера ВСУ из-за отказа выполнять приказ. Комбат заявил командованию, что его подразделение не в состоянии штурмовать посадку.