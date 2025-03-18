ЗСУ витіснили росіян з Фиголівки на Харківщині, ті пробують відновити втрачені позиції

Окупанти намагаються невеликими штурмовими групами зайти в район Кіндрашівки і заявляють про підготовку оточення ЗСУ в Кам'янці.

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Російські окупанти втратили деякі позиції в районі села Фиголівка Дворічанської громади Харківської області. Зараз вони намагаються їх повернути, але безуспішно. Про це повідомив російський військкор Юрій Котенок.

"Значно активізувалася останній тиждень бойові дії на північ від Куп'янська. Противнику вдалося потіснити наші підрозділи у районі Фиголівки. Спроби відновити становище, зайти до Фиголівки знову, доки результату не дали", — написав Котенок.

Він заявив, що росіяни можуть оточити українські підрозділи на схід від Кам'янки.

Боєць ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив 18 березня у своєму телеграм-каналі "Офіцер+", що на півночі від Купʼянська російські окупанти продовжують вести наступальні дії в напрямку Кіндрашівки.

"Місцевість там специфічна: яри та балки, тому ні броню, ні автомобільну техніку вони не застосовують, виключно пішими групами по 2-3 тіла намагаються просунутися. Штурмовими діями такі групи вже виходять на дорогу до Кіндрашіки. На даний момент розрахунки БпЛА цілком справляються і вдало знищують такі штурмові групи", — проінформував він.

"Алекс" зауважив, що також на цій ділянці фронту велика активність ДРГ. Росіяни намагаються заходити в крайні будинки Кіндрашівки, "але життя в них не довге".

Нагадаємо, що російські окупанти на Покровському напрямку штурмують в районі Успенівки, а окупанти активно б'ють КАБами по Покровську.

Нагадаємо, що 17 березня повідомлялося, що окупанти намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ в районі П'ятихатки-Малі Щербаки на Запоріжжі.