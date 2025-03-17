ЗС РФ намагаються прорвати лінію оборони П'ятихатки-Малі Щербаки на Запоріжжі, — DeepState

Російські піхотні групи атакують Малі Щербаки, і відомо, що з півдня населеного пункту в окупантів були успіхи і вони закріплюються в посадках, кажуть аналітики.

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На Оріхівському напрямку на Запоріжжі останні дні російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ. Зокрема, росіяни активізувалися на ділянці П'ятихатки-Малі Щербаки. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Вони розповідають, що на початку березня 108 десантно-штурмового підрозділу ЗС РФ після поповнення почала штурмові дії на позиції Сил Оборони в районі Малих Щербаків. Через недостатню взаємодію українського підрозділу, який там стоїть, було важко зрозуміти куди і на скільки просунувся ворог.

Згодом стало відомо про штурмові дії цього підрозділу на П'ятихатки. В мережу потрапили кадри зачистки південно-східної околиці цього села.

"Останні дні штурмові дії на П'ятихатки не припиняються і ворог прагне їх взяти під повний контроль. Бої тривають. Противник фіксувався і в районі Степового, де він намагається вийти та закріпитися на автодорозі. Поки що вдається артилерією та іншими засобами вогневого впливу стримати кацапів, але ворог наблизився до траси", — повідомляють аналітики.

За їхніми словами, також російські піхотні групи атакують Малі Щербаки, і відомо, що з півдня населеного пункту в окупантів були успіхи і вони закріплюються в посадках.

"На жаль, в наших підрозділів проблеми традиційні. Військове керівництво обізнане про ситуацію і вживає заходів по стабілізації. Великі сподівання на 128 ОГШБр, оскільки в тих краях це найбільш досвідченіша бригада, а також на екіпажі інших частин та підрозділів, які виконують роботу на цьому напрямку", — висловилися аналітики DeepState.

Також про активізацію росіян на Запоріжжі в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов.

"Наразі відбувається активізація бойових дій на АР (Запорізький напрямок — ред.) Зі слів хлопців, п**ари окупували Степове, Щербаки та Малі Щербаки. Інформація потребує уточнення та оперативної реакції нашого командування на цій ділянці", — написав він.

У денному зведенні Генштабу ЗСУ 17 березня повідомлялося, що на Оріхівському напрямку українські захисники відбивали п’ять атак противника у напрямках населених пунктів Степове та Лобкове.

Нагадаємо, що 17 березня повідомлялося, що ЗС РФ втратили майстерню, де ремонтували військову техніку та наварювали на неї додаткову броню. Її виявили розвідники 47-ї окремої механізованої бригади, а потім по ній відпрацювали з HIMARS.

Також повідомлялося, що на Покровському напрямку окупантів Сили оборони вибили біля залізниці та в районі Шевченко "накромсали" біля "Лисогірської греблі".