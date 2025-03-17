"Вибили біля залізки і накромсали біля греблі": боєць Сил оборони про їхні успіхи на Донеччині

В районі Піщаного і селища Шевченко тривають активні бої, але добре працює українська розвідка, через що окупанти не можуть просунутися, розповів "Мучной".

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Сили оборони мають незначні успіхи на Донеччині. На Покровському напрямку вони вибили росіян біля залізничної дороги, а в районі Лисогірської греблі "дотискають" росіян. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Покровський напрямок. Більшу частину Удачного ми контролюємо, за ворогом залишаються крайні будинки північно-східніше та промка на сході, зараз туди щільно працюємо щоб у подальшому її зайняти. Котлине та промка за нами, противник повзе з півдня і був вибитий біля залізки, як раз через зеленку крайні будинки села, тому вони туди хочуть добігти але не можуть", — проінформував він.

Він додав, що в районі Піщаного і селища Шевченко тривають активні бої, але добре працює українська розвідка, через що окупанти не можуть просунутися.

"Бої тривали цілу ніч в районі школи, спостерігаю візуальний контроль, розвідка старанно відпрацювала рус*чків. В районі Шевченко — наші козаки накромсали п**арчуків біля "Лисогірської Греблі", ще трохи залишилося дотиснути", — проінформував військовий.

Також він зауважив, що в районі Зеленого і Відродження практично без змін — серйозних просувань ворога вглиб не відбувалося.

"У Лисівці зараз бої на північ від кладовища №1. Якраз крайні домівки, 3 наших бійця 200-х", — повідомив "Мучной".

У зведенні Генштабу ЗСУ 17 березня повідомлялося, що на Покровському напрямку Українські захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Новосергіївка, Успенівка, Ясенове, Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Скудного та в напрямку Шевченко.

Нагадаємо, що раніше "Мучной" розповідав, що ЗС РФ на Покровському напрямку прагнуть повернути втрачені позиції на ділянках Удачне-Котлине і у Піщане-Шевченко. Вони поширюють дезінформацію про свої успіхи на цій ділянці фронту.