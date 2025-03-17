"Зварювали броню на свої корита": HIMARS спопелили майстерню 155-ї бригади РФ (відео)

Розвідувальна рота 47 ОМБр "Маґура" відправила Fly Eye 3.0 на екскурсію і знайшла ворожий "гараж талантів".

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Російські окупанти втратили майстерню, де ремонтували військову техніку та наварювали на неї додаткову броню. Її виявили розвідники 47-ї окремої механізованої бригади, а потім по ній відпрацювали з HIMARS. Про це повідомили у пресслужбі 47 ОМБр.

"Хотіли покращити броню, а покращили статистику своїх втрат. Розвідувальна рота 47 ОМБр "Маґура" відправила Fly Eye 3.0 на екскурсію і знайшла ворожий "гараж талантів". Морпіхи 155-ї бригади завзято зварювали додаткову броню на свої корита, ніби це могло врятувати їх від реальності. HIMARS суміжників провів фінальне тестування їхніх виробів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зрештою "майстерня згорнулася разом із клієнтами".

Нагадаємо, що 17 березня Сили оборони мають незначні успіхи на Донеччині. На Покровському напрямку вони вибили росіян біля залізничної дороги, а в районі Лисогірської греблі "дотискають" росіян.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ на Покровському напрямку прагнуть повернути втрачені позиції на ділянках Удачне-Котлине і у Піщане-Шевченко. Вони поширюють дезінформацію про свої успіхи на цій ділянці фронту.