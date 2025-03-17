Разведывательная рота 47 ОМБр "Магура" отправила Fly Eye 3.0 на экскурсию и нашла вражеский "гараж талантов".

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Российские оккупанты потеряли мастерскую, где ремонтировали военную технику и наваривали на нее дополнительную броню. Ее обнаружили разведчики 47-й отдельной механизированной бригады, а затем по ней отработали с HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе 47 ОМБр.

"Хотели улучшить броню, а улучшили статистику своих потерь. Разведывательная рота 47 ОМБр "Магура" отправила Fly Eye 3.0 на экскурсию и нашла вражеский "гараж талантов". Морпехи 155-й бригады упорно сваривали дополнительную броню на свои корыта, будто это могло спасти их от реальности. HIMARS смежников провел финальное тестирование их изделий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце концов "мастерская свернулась вместе с клиентами".

Напомним, что 17 марта Силы обороны имеют незначительные успехи в Донецкой области. На Покровском направлении они выбили россиян у железнодорожной дороги, а в районе Лысогорской плотины "дожимают" россиян.

Ранее сообщалось, что ВС РФ на Покровском направлении стремятся вернуть утраченные позиции на участках Удачное-Котлино и в Песчаное-Шевченко. Они распространяют дезинформацию о своих успехах на этом участке фронта.