"Втрати вимірюються не в броні, а в мотоциклах": бійці ЗСУ оцінили ситуацію на Покровському напрямку

Росіяни активно використовують КАБи для ударів по Покровську і намагаються витіснити ЗСУ з селища Шевченко.

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На Покровському напрямку на Донеччині тривають бої в районі Удачного та Котлиного. Також окупанти накопичилися в районі Новогродівки. Про це розповів у своєму телеграм-каналі боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Покровський напрямок. Продовжуються бої у східній частині Удачного. Противник щільно засів, тому працюємо дронами, щоб його звідти вибити. По Котлиному — наші козаки з 3-го бату 25 ОПДБр, п***ують хряків в районі цвинтаря південніше від села, могилізація орків проходить згідно-відповідно, вже 4 п**арчука знайшли собі там місце", — розповів він.

"Мучной" додав, що у Піщаному бої проходять у промзоні та північно-західніше від села. Також окупанти намагаються вибити Сили оборони із селища Шевченка.

"По Шевченко. Ворог намагається нас вибити з південної частини села, кадри об'єктивного контролю показують, що сьогодні там ще тривають бої біля Лисогірської греблі. Також працюємо по тилових місцях накопичення ворога–це район Новогродівки. Противник там місцями гуляє, де помічаємо-одразу вбиваємо", — написав "Мучной".

Боєць ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" зазначив, що важкі бої тривають в районі Успенівки, а окупанти активно б'ють КАБами по Покровську.

"Зауважу, що втрати вже не в броні вимірюються, а в авто та мотоциклах. За минулу добу підрозділи СОУ нейтралізували 150 підарів — 200-ми, і стільки ж 300-ми. Також знищено 6 одиниць автомобільної техніки, 11 мотоциклів", — написав він.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 18 березня повідомлялося, що на Покровському напрямку впродовж минулої доби українські захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка.

Нагадаємо, що 17 березня повідомлялося, що ЗС РФ намагаються прорвати лінію оборони П'ятихатки-Малі Щербаки на Запоріжжі. В мережу потрапили кадри зачистки південно-східної околиці цього села.

Також 17 березня повідомлялося, що ЗСУ рознесли майстерню ЗС РФ, де ремонтували військову техніку та наварювали на неї додаткову броню. Її виявили розвідники 47-ї окремої механізованої бригади, а потім по ній відпрацювали з HIMARS.