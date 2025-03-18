"Потери измеряются не в броне, а в мотоциклах": бойцы ВСУ оценили ситуацию на Покровском направлении

Россияне активно используют КАБы для ударов по Покровску и пытаются вытеснить ВСУ из поселка Шевченко.

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На Покровском направлении в Донецкой области продолжаются бои в районе Удачного и Котлино. Также оккупанты скопились в районе Новогродовки. Об этом рассказал в своем телеграмм-канале боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Покровское направление. Продолжаются бои в восточной части Удачного. Противник плотно засел, поэтому работаем дронами, чтобы его оттуда выбить. По Котлино — наши казаки из 3-го бата 25 ОПДБр, п***уют хряков в районе кладбища южнее села, могилизация орков проходит соответственно, уже 4 п**арчука нашли себе там место", — рассказал он.

"Мучной" добавил, что в Песчаном бои проходят в промзоне и северо-западнее села. Также оккупанты пытаются выбить Силы обороны из поселка Шевченко.

"По Шевченко. Враг пытается нас выбить из южной части села, кадры объективного контроля показывают, что сегодня там еще продолжаются бои у Лысогорской плотины. Также работаем по тыловым местам накопления врага — это район Новогродовки. Противник там местами гуляет, где замечаем — сразу убиваем", — написал "Мучной".

Боец ВСУ с позывным "Алекс" в своем телеграм-канале "Офицер+" отметил, что тяжелые бои продолжаются в районе Успеновки, а оккупанты активно бьют КАБами по Покровску.

"Замечу, что потери уже не в броне измеряются, а в авто и мотоциклах. За минувшие сутки подразделения СОУ нейтрализовали 150 пидаров — 200-ми, и столько же 300-ми. Также уничтожено 6 единиц автомобильной техники, 11 мотоциклов", — написал он.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 18 марта сообщалось, что на Покровском направлении в течение минувших суток украинские защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Богдановка, Лысовка и Андреевка.

Напомним, что 17 марта сообщалось, что ВС РФ пытаются прорвать линию обороны Пятихатки-Малие Щербаки на Запорожье. В сеть попали кадры зачистки юго-восточной окраины этого села.

Также 17 марта сообщалось, что ВСУ разнесли мастерскую ВС РФ, где ремонтировали военную технику и наваривали на нее дополнительную броню. Ее обнаружили разведчики 47-й отдельной механизированной бригады, а затем по ней отработали с HIMARS.