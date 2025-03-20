ВС РФ пытались прорваться колонной техники в районе Часового Яра: ВСУ дали бой (видео)

Кроме техники была ликвидирована вражеская пехота, которая с нее десантировалась. Ее накрыли из артиллерии и минометным огнем.

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В Донецкой области ВС РФ пытались прорваться на бронированной технике в направлении Часов Яра. Механизированный штурм отражали бойцы 24 ОМБр и 5-й штурмовой бригады. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

"Еще одна неудачная попытка механизированного штурма россиян на Донбассе. Противник понес значительные потери. Благодаря слаженной работе подразделений 24-й ОМБр имени короля Даниила и 5-й отдельной штурмовой бригады было уничтожено пять из шести бронемашин 98-й дивизии ВДВ РФ", — говорится в сообщении.

Кроме техники была ликвидирована вражеская пехота, которая с нее десантировалась. Ее накрыли из артиллерии и минометным огнем.

Военные 24 ОМБр выразили благодарность бойцам 5-й штурмовой за профессиональную работу и помощь.

Напомним, что бойцы 3-й штурмовой бригады на Харьковщине шоколадкой взяли оккупанта в плен. Оккупанту сбросили записку с надписью, куда идти, он добрался до нужной точки заснеженными полями, где его забрали украинские защитники.

Также сообщалось, что раненый военнослужащий с позывным Fox полтора суток держал позицию в Донецкой области. Он активно вел бой. В это время в его подразделении считали пропавшим без вести.