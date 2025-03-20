Бойцы 3-й штурмовой бригады на Харьковщине шоколадкой взяли оккупанта в плен (видео)

Оккупанту сбросили записку с надписью, куда идти, он добрался до нужной точки по заснеженным полям, где его забрали украинские защитники.

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На Харьковщине бойцы 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины пленили российского оккупанта. Вместо смерти, он получил жизнь и шоколадку. Об этом рассказали в пресс-службе бригады.

Отмечается, что россиянин стал свидетелем того, как от сбросов погибают его товарищи, поэтому, не долго думая, он решил сдаться в плен. Он дал знак украинскому дрону, сделав из бинта "белый флаг".

"Оккупант увидел, как от сбросов летят головы его соратников, и начал просить помилования. Вместо боеприпаса получил шоколадку, инструкцию и двинулся за "птичкой", — говорится в сообщениях.

На видео видно, как оккупанту сбросили записку с надписью, куда идти, он добрался до нужной точки по заснеженным полям, где его забрали украинские защитники.

В Третьей штурмовой бригаде ВСУ призвали россиян сдаваться и пообещали за это жизнь и шоколадку.

Напомним, что ранее сообщалось, что боец ВСУ, которого считали пропавшим без вести полтора суток сам держал позицию, имея ранения.

18 марта сообщалось, что ВСУ выбили россиян из села Фиголевка Двуречанской громады Харьковской области. Сейчас они пытаются их вернуть, но безуспешно.