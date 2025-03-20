Бійці 3-ї штурмової бригади на Харківщині шоколадкою взяли окупанта в полон (відео)

Окупанту скинули записку з написом, куди йти, він добрався до потрібної точки засніженими полями, де його забрали українські захисники.

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На Харківщині бійці 3-ї штурмової бригади Збройних сил України полонили російського окупанта. Замість смерті, він отримав життя і шоколадку. Про це розповіли у пресслужбі бригади.

Зазначається, що росіянин став свідком того, як від скидів гинуть його товариші, тож, не довго думаючи, він вирішив здатися в полон. Він дав знак українському дрону, зробивши з бинта "білий прапор".

"Окупант побачив, як від скидів летять голови його соратників, і почав просити помилування. Замість боєприпасу отримав шоколадку, інструкцію і рушив за "пташкою", — йдеться в повідомленнях.

На відео видно, як окупанту скинули записку з написом, куди йти, він добрався до потрібної точки засніженими полями, де його забрали українські захисники.

У Третій штурмовій бригаді ЗСУ закликали росіян здаватися і пообіцяли за це життя і шоколадку.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що боєць ЗСУ, якого вважали зниклим безвісти півтори доби сам тримав позицію, маючи поранення.

18 березня повідомлялося, що ЗСУ вибили росіян із села Фиголівка Дворічанської громади Харківської області. Зараз вони намагаються їх повернути, але безуспішно.