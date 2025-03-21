"Работали спецы": оккупанты зашли в Котлино на Покровском направлении, но ненадолго

Атаки противника украинские защитники в Удачном остановили, но ожидают дальнейших штурмов. В то же время россияне смогли из промышленной зоны зайти в Котлино, рассказал боец.

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Силы обороны остановили стабилизировали ситуации возле села Удачное на Покровском направлении и выбили россиян с окраин Котлиного. Об этом в своем телеграм-канале рассказал боец Сил обороны с позывным "Мучной".

По его словам, атаки противника украинские защитники в Удачном остановили, но ожидают дальнейших штурмов.

"Наши БПЛА подразделения работали к востоку от Соленого и смогли размотать группу подсвинков", — написал он.

Также он отметил, что россиян обнаружили в окрестностях Котлино, хотя до этого их там не было.

"По ним отработали дроны, но не понимаю, может они с промки туда забежали? Скорее всего, потому что туда работали спецы и поразили позицию врага. По поселку Шевченко — подразделение Тимура уничтожило позицию в северной части села, также в восточной и северо-восточной сейчас бои продолжаются за остатки улиц: Мира-Калинова и Полевая", — проинформировал "Мучной".

В утренней сводке Генштаба ВСУ 21 марта сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 53 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Зеленое Поле, Тарасовка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Преображенка и Андреевка, а также в направлениях Муравки и Котляровки.

Напомним, что 20 марта сообщалось, что ВС РФ пытались прорваться колонной техники в районе Часового Яра. По колонне отработали бойцы 5-штурмовой и 24 ОМБр.

Также сообщалось, что бойцы 3-й штурмовой бригады на Харьковщине шоколадкой взяли оккупанта в плен.