ЗС РФ пробираються на околиці Успенівки: боєць про ситуацію на Покровському напрямку

На цій ділянці фронту стає спекотно, бо ЗС РФ періодично намагаються застосовувати техніку, розповідає "Мучной".

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На Покровському напрямку ЗС РФ малими групами намагаються "просочуватися" у навколишні села і там закріпитися. Вони спробували зайти в Успенівку, а ЗСУ намагаються вибити їх з Надіївки та Андріївки. Про це в своєму телеграм-каналі розповів боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Міжріччя Солона та Вовча. Противнику вдалося забігти у південну частину Успенівки, як одразу наші бійці з підрозділу "Хижаки висот" вбили 3 хряків у будинку, сховатися не вийшло. Трохи південніше, район Надіївки – зараз наші козаки намагаються встановити контроль у західній частині, ворог не дає цього зробити, постійно наносить удари дронами та мінометами", — розповів військовий.

За його словами, в населеному пункті перебувають росіяни, але Сили оборони намагаються їх звідти вибити. Він додав, що на цій ділянці фронту стає спекотно, бо ЗС РФ періодично намагаються застосовувати техніку, і ЗСУ теж, але за вчора, 23 березня, українські захисники втратили БТР.

Також триває бойова робота по західній частині Андріївки. Там 33 бригада ЗСУ завдає ударів по позиціях ЗС РФ.

У денному зведенні Генштабу ЗСУ 24 березня повідомлялося, що на Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити Сили оборони із займаних позицій у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоандріївка, Андріївка та в напрямку Покровська, Котлярівки, Олексіївки.

Нагадаємо, що 24 березня повідомлялося, що на Куп'янському напрямку під час бою в окопі у українського захисника закінчилися гранати. Йому довелося виходити із ситуації. Він зняв шолом і пожбурив його в окупанта.

Також повідомлялося, що близько пів тисячі росіян змогли перебратися на правий берег річки оскіл на Харківщині і намагаються закріпитися.