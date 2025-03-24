Закінчилися гранати: боєць ЗСУ в окопному бою "нейтралізував" окупанта каскою (відео)

Російські окупанти пішли на штурм позицій ЗСУ. Бій вівся просто в окопі. Окупанти намагалися підібратися до бліндажа українських військовослужбовців.

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У Харківській області на Куп'янському напрямку під час бою в окопі у українського захисника закінчилися гранати. Йому довелося виходити із ситуації. Його винахідливість допомогла знищити ворожих штурмовиків. Про це показано на відео, яке оприлюднили у 43-й окремій механізованій бригаді ЗСУ.

Так, російські окупанти пішли на штурм позицій ЗСУ. Бій вівся просто в окопі. Окупанти намагалися підібратися до бліндажа українських військовслужбовців.

Під час окопного бою в бійця ЗСУ, який вів бій, закінчилися гранати. Йому нічого не залишилося, як продовжувати оборонятися підручними засобами. В якусь мить він зняв з себе шолом і пожбурив його у російського штурмовика, який наближався. Той розгубився, думаючи, що це може бути вибухівка і намагався втекти.

Його наздогнала автоматна черга.

Український журналіст Юрій Бутусов зауважив, що захисник із 43-ї бригади проявив "видатну винахідливість".

"Ці кадри точно увійдуть до золотого фонду визволення України від російських загарбників, а герой заслуговує на найвищі нагороди", — написав Бутусов.

Нагадаємо, що раніше група піхоти 225 ОШП зачищала будинок на Покровському напрямку, де натрапила на підвал з окупантами. Бійці витратили всі гранати, тож вони знайшли вулики з бджолами і скинули їх у підвал з росіянами.