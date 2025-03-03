Біозброя: бійці ЗСУ закидали росіян вуликами із бджолами, деталі (відео)

Військові розповіли, що вулики використали на Покровському напрямку.

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У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване перше застосування "бойових" українських бджіл на полі бою. Відео було опубліковане на Telegram-каналі 225-го окремого штурмового полку.

В дописі зазначено, що група піхоти 225 ОШП під командуванням Гетьмана Івана на псевдо "Шлях" зачищала будинок на Покровському напрямку, де натрапила на підвал з окупантами.

"Бійці витратили всі гранати, але противник усе ще чинив опір. За деякий час, після скидання в підвал із росіянами двох вуликів із українськими бойовими бджолами, окупанти були ліквідовані", — сказано у дописі.

В повідомленні іронічно зазначають, що, можливо, це не за стандартами НАТО.

"Можливо, ці бійці могли б бути вдягнені в костюми й проводити наради десь у теплому кабінеті. Але надворі 2025 рік, а Росія все ще намагається нас знищити, не шкодуючи ні життів своїх громадян, ні ресурсів, і точно не збирається зупинятися", — резюмують у коментарі.

Нагадаємо, в Україні створили військовий підрозділ "Номад", що складається з представників корінних народів Росії. Він увійшов до складу Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України. У новоствореному підрозділі служитимуть калмики, татари, буряти, башкири, якути та інші представники національних меншин Росії. Бійці кажуть, що взяли до рук зброю для боротьби проти пригнічень і дискримінації.