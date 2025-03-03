Биооружие: бойцы ВСУ забросали россиян ульями с пчелами, детали (видео)

Военные рассказали, что ульи использовали на Покровском направлении.

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В сети опубликована видеозапись, на которой снято первое применение "боевых" украинских пчел на поле боя. Видео было опубликовано на Telegram-канале 225-го отдельного штурмового полка.

В заметке указано, что группа пехоты 225 ОШП под командованием Гетмана Ивана под псевдонимом "Шлях" зачищала дом на Покровском направлении, где наткнулась на подвал с оккупантами.

"Бойцы потратили все гранаты, но противник все еще сопротивлялся. Через некоторое время, после сброса в подвал с россиянами двух ульев с украинскими боевыми пчелами, оккупанты были ликвидированы", — сказано в заметке.

В сообщении иронично отмечают, что, возможно, это не по стандартам НАТО.

"Возможно, эти бойцы могли бы быть одеты в костюмы и проводить совещания где-то в теплом кабинете. Но на дворе 2025 год, а Россия все еще пытается нас уничтожить, не жалея ни жизней своих граждан, ни ресурсов, и точно не собирается останавливаться", — резюмируют в комментарии.

Напомним, в Украине создали военное подразделение "Номад", состоящее из представителей коренных народов России. Оно вошло в состав Международного легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Во вновь созданном подразделении будут служить калмыки, татары, буряты, башкиры, якуты и другие представители национальных меньшинств России. Бойцы говорят, что взяли в руки оружие для борьбы против угнетений и дискриминации.