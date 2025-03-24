Закончились гранаты: боец ВСУ в окопном бою "нейтрализовал" оккупанта каской (видео)

Российские оккупанты пошли на штурм позиций ВСУ. Бой велся прямо в окопе. Оккупанты пытались подобраться к блиндажу украинских военнослужащих.

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В Харьковской области на Купянском направлении во время боя в окопе у украинского защитника закончились гранаты. Ему пришлось выходить из ситуации. Его изобретательность помогла уничтожить вражеских штурмовиков. Об этом показано на видео, которое обнародовали в 43-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Так, российские оккупанты пошли на штурм позиций ВСУ. Бой велся прямо в окопе. Оккупанты пытались подобраться к блиндажу украинских военнослужащих.

Во время окопного боя у бойца ВСУ, который вел бой, закончились гранаты. Ему ничего не осталось, как продолжать обороняться подручными средствами. В какой-то момент он снял с себя шлем и швырнул его в российского штурмовика, который приближался. Тот растерялся, думая, что это может быть взрывчатка и пытался убежать.

Его настигла автоматная очередь.

Украинский журналист Юрий Бутусов отметил, что защитник из 43-й бригады проявил "выдающуюся изобретательность".

"Эти кадры точно войдут в золотой фонд освобождения Украины от российских захватчиков, а герой заслуживает самых высоких наград", — написал Бутусов.

Напомним, что ранее группа пехоты 225 ОШП зачищала дом на Покровском направлении, где наткнулась на подвал с оккупантами. Бойцы потратили все гранаты, поэтому они нашли ульи с пчелами и сбросили их в подвал с россиянами.