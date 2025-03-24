Важко вибити: пів тисячі росіян змогли перебратися через річку Оскіл на Харківщині, — ЗСУ

ЗС РФ мають досить серйозні втрати на правому березі, тому що евакуювати поранених для них "цілий квест". Оскільки в них немає понтонної переправи, поранених доправляють човном, розповідають у підрозділі "Ахіллес".

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Поблизу Дворічної на Харківщині у березні Сили оборони України звільнили частину територій. Про це "Суспільному" розповів представник 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич.

Йдеться, зокрема, про звільнення села Фиголівка Дворічанської громади.

"Покращили положення, це дуже важливі, але невеликі операції", — розповів Маляревич.

За словами Олеся Маляревича, на Куп'янському напрямку РФ не припиняє штурмів.

"Ворог зараз працює піхотними підрозділами, понтонні переправи не нові, намагаються це робити. Ми знаходимо їх, коли вони підходять до річки, це не завжди вдається. Але і на переправі знищуємо, і на підходах знищуємо, і на лівому березі Осколу знищуємо", — розповів Олесь Маляревич.

Карта боїв у районі Дворічної на Харківщині

Він зауважив, що ЗС РФ мають досить серйозні втрати на правому березі, тому що евакуювати поранених для них "цілий квест". Оскільки в них немає понтонної переправи, поранених доправляють човном.

Військовий говорить, що ЗСУ важко знищити росіян, які вже перебралися через Оскіл — вони риють нори, шукають хати, бліндажі та підвали.

"Інколи буває, що 3–4 особи перебувають у секторі, а територія замальовується як "червона", то це не значить, що там зайшли полком і стоять — така зараз специфіка на цьому напрямку. Там десь до пів тисячі піхоти противника перебуває, але вони розповзлися на великі території, їх виявити і знищити важко", — розказав Маляревич.

Нагадаємо, що 20 березня в DeepState повідомили, що ЗС РФ просуваються на правому березі річки Оскіл, щоб створити ще один плацдарм.