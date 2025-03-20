ЗС РФ просуваються на правому березі річки Оскіл, щоб створити ще один плацдарм, — DeepState

Російські окупанти намагаються просочуватися невеликими піхотними групами через оборонні порядки Сил Оборони, але в більшості випадках наштовхуються на ураження і знищення.

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Російські окупанти утворили ще один плацдарм в Харківській області — в районі населеного пункту Красне Перше, а ЗСУ вдалося вибити їх з Фиголівки і відновити контроль над селом. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"За останній час вдалося певною мірою стабілізувати ситуацію по відтинку Фиголівка-Дворічна-Западне. Після витіснення к*цапів з Фиголівки, українські військові успішно ліквідовують їх при спробах просунутися та відновити контроль над селом. Подібне відбувається і по всій лінії утворених плацдармів", — повідомили аналітики.

Вони зауважили, що російські окупанти намагаються просочуватися невеликими піхотними групами через оборонні порядки Сил Оборони, але в більшості випадках наштовхуються на ураження і знищення.

Між тим, вони продовжують спроби розширити зону контролю по берегу річки Оскіл для дестабілізації ситуації. Окупантам вдалося утворити ще один плацдарм в районі села Красне Перше, і вони піхотою намагаються закріпитися на його висотах.

"Одночасно з цим, кацапи активно тиснуть на населений пункт Тополі, намагаються покращити своє тактичне положення в даному районі і повністю зайняти село та закріпитися в ньому", — пише DeepState.

Нагадаємо, що 17 березня повідомлялося, що окупанти намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ в районі П'ятихатки-Малі Щербаки на Запоріжжі.