"Сбили наступательный темп": ВС РФ перебрасывают резервы из Донецкой области на границу с Белгородской

По словам офицера ВСУ, у россиян вскоре могут начаться те же проблемы, которые испытала украинская армия в конце 2023 года, в частности с личным составом.

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ВС РФ перебрасывают резервы, которые должны были направить на Донецкое направление, на границу с Белгородской областью. Об этом сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

"Резервы, которые пи*а*ы начинали снимать с Курщины для отправки на Донетчину (Торецкое и Северское направления), сейчас уже фактически на ходу перебрасывают на границу с БНР для стабилизации обстановки", — написал "Алекс".

Он подчеркнул, что в целом тенденция на фронте гораздо лучше, чем летом-осенью 2024 года.

"В то время трудно было выделить направление, где враг не вел наступательные действия, но уже сейчас нам удалось сбить наступательный темп пи*а*ов, удалось сделать кучу подразделений не БГ, удалось пересадить их механизированные подразделения на буханки и бобики (которые также не бесконечны)", — отметил боец ВСУ.

Он также предположил, что у россиян могут начаться те же проблемы, которые начали испытывать ВСУ с конца 2023 года.

"Вполне возможно, что как и у нас с конца 2023 года, у них так же циклично пойдут те же самые проблемы, с особым составом в том числе; к такому ближайшему окну возможностей нас нужно подойти максимально готовыми и собранными", — подчеркнул "Алекс".

Напомним, 24 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе наблюдается сложная ситуация.

Фокус также писал о том, как украинские военные создают буферную зону в Белгородской области.