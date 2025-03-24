Взорвали мосты и заставили уйти: ВСУ захватили Демидовку в Белгородской области, — росСМИ

Также россияне жалуются на создание нового плацдарма. По их данным, ВСУ ударили по мосту в Графовке, чтобы обрезать переброску ВС РФ в Белгородскую область.

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В течение недели украинские защитники атаковали позиции россиян в селе Демидовка Красноярузского района с помощью FPV-дронов и артиллерии, чем сделали невозможным удержание ВС РФ позиций на окраинах населенного пункта. Российским подразделениям пришлось покинуть боевые позиции и выйти из села, зато ВСУ взяли контроль над населенным пунктом. Об этом сообщил ряд местных Telegram-каналов 23 марта, однако официально ни украинская, ни российская сторона пока эту информацию не подтверждают.

Информацию подтвердил российский военный обозреватель и блогер Владимир Романов. Он подтвердил, что ВСУ взяли под контроль Демидовку.

"Силы, удерживающие населенный пункт, просто вышли из него, в результате чего противник занял населенный пункт. Так же был "пропущен" момент разминирования противником дороги к населенному пункту и момент, когда инженерная техника противника растянула "зубы дракона"", — пишет он в своем Telegram-канале.

Скриншот | карта Демидовки

Романов добавил, что российская армия пытается штурмовать позиции защитников в Демидовке.

По данным российских пабликов, попасть в Демидовку теперь можно только через Курскую область: на пути ВС РФ — разрушенный в населенном пункте Графовка Красноярузского района мост.

Скриншот: карта, разрушенный мост в Демидовке

По данным российских каналов, также поврежден местный газопровод, там поднялся пожар.

Скриншот | сообщение россиян

Также в российских пабликах сообщают о еще одном разрушенном мосте на Белгородщине — в поселке Надежевка Красноярузского района. Там утверждают, что таким образом ВСУ пытаются изолировать район боевых действий.

Скриншот | сообщение россиян

В то же время россияне жалуются, что не могут точно понять ситуацию на фронте из-за того, что ВСУ проводят операцию в Белгородской области в полном "режиме тишины", как это было в случае с Курской областью. В российском паблике "Военный осведомитель" авторы пишут, что Украина "серьезно настроена" создать для россиян новую точку напряжения вместо утраченных позиций в Курской области.

Украинские военные и ведомства пока никак не комментировали новости россиян. Также российские власти пока официально не подтвердили захват населенного пункта ВСУ.

Напомним, о боях в поселке Демидовка стало известно еще 20 марта. Тогда речь шла о том, что ВСУ удалось закрепиться на окраинах села.

Также защитникам удалось уничтожить командный пункт в Демидовке на днях.