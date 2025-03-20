Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

"Закрепились на окраинах": военкоры РФ пишут о наступлении ВСУ на село в Белгородской области

атака ВСУ, наступление ВСУ, Вооруженные силы Украины, украинские военные, атака ВСУ на Белгородскую область
Россияне в соцсетях сообщают о наступлении ВСУ на Демидовку в Белгородской области

Украинское командование официально не сообщало о наступлении на Белгородщину. Российские паблики утром писали о боях в селе Демидовка.

Related video

Россияне в соцсетях пишут об атаке ВСУ на Белгородскую область. Сообщается, что Вооруженные силы Украины якобы смогли закрепиться в окрестностях села Демидовка возле границы с Сумской областью. В частности, об этом заявил российский пропагандист Владислав Поздняков в 17:15 20 марта в своем Telegram-канале.

атака ВСУ на Белгородскую область, наступление ВСУ, ВСУ возле Демидовки, ВСУ закрепились возле Демидовки, Поздняков Fullscreen
Российский пропагандист Поздняков заявил о закреплении ВСУ возле Демидовки на Белгородщине
Фото: Скриншот

"ВСУ зашли в Белгородскую область и закрепились у окраины Демидовки", — написал Поздняков.

До того утром 20 марта российский Telegram-канал "Северный канал" писал о Демидовке, что украинские бойцы якобы заняли "половину села" и продолжают заходить, пытаясь закрепиться.

атака ВСУ на Белгородскую область, наступление ВСУ, ВСУ возле Демидовки, УВ Север Fullscreen
Российские Telegram-каналы пишут о боях в Демидовке Белгородской области
Фото: Скриншот

Официальных сообщений от украинского командования относительно наступления ВСУ на Белгородскую область РФ на момент публикации материала не было.

атака ВСУ на Белгородскую область, наступление ВСУ, ВСУ возле Демидовки, Демидовка Белгородской области, карта DeepState Fullscreen
Демидовка в Белгородской области РФ находится возле границы с Сумской областью Украины
Фото: Скриншот

Атака ВСУ на Белгородскую область: что известно

Генеральный штаб ВСУ 20 марта сообщал об уничтожении командного пункта одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии РФ в Демидовке.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявляли о якобы попытке "вклинивания" ВСУ на территорию Белгородской области в 5:50 18 марта в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье для "создания негативного фона" перед разговором президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Боец Сил обороны в своем Telegram-канале "Бахмутский демон" 18 марта рассказал, что российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти с Белгородщины, однако вместо этого военные ВСУ сами зашли на российскую территорию.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко 18 марта опровергал информацию о наступлении ВСУ на Белгородскую область. Он отмечал, что эти сообщения были частью информационной войны Кремля для нагнетания обстановки перед телефонным разговором Трампа и Путина.