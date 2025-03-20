"Закрепились на окраинах": военкоры РФ пишут о наступлении ВСУ на село в Белгородской области

Украинское командование официально не сообщало о наступлении на Белгородщину. Российские паблики утром писали о боях в селе Демидовка.

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Россияне в соцсетях пишут об атаке ВСУ на Белгородскую область. Сообщается, что Вооруженные силы Украины якобы смогли закрепиться в окрестностях села Демидовка возле границы с Сумской областью. В частности, об этом заявил российский пропагандист Владислав Поздняков в 17:15 20 марта в своем Telegram-канале.

Российский пропагандист Поздняков заявил о закреплении ВСУ возле Демидовки на Белгородщине Фото: Скриншот

"ВСУ зашли в Белгородскую область и закрепились у окраины Демидовки", — написал Поздняков.

До того утром 20 марта российский Telegram-канал "Северный канал" писал о Демидовке, что украинские бойцы якобы заняли "половину села" и продолжают заходить, пытаясь закрепиться.

Российские Telegram-каналы пишут о боях в Демидовке Белгородской области Фото: Скриншот

Официальных сообщений от украинского командования относительно наступления ВСУ на Белгородскую область РФ на момент публикации материала не было.

Демидовка в Белгородской области РФ находится возле границы с Сумской областью Украины Фото: Скриншот

Атака ВСУ на Белгородскую область: что известно

Генеральный штаб ВСУ 20 марта сообщал об уничтожении командного пункта одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии РФ в Демидовке.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявляли о якобы попытке "вклинивания" ВСУ на территорию Белгородской области в 5:50 18 марта в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье для "создания негативного фона" перед разговором президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Боец Сил обороны в своем Telegram-канале "Бахмутский демон" 18 марта рассказал, что российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти с Белгородщины, однако вместо этого военные ВСУ сами зашли на российскую территорию.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко 18 марта опровергал информацию о наступлении ВСУ на Белгородскую область. Он отмечал, что эти сообщения были частью информационной войны Кремля для нагнетания обстановки перед телефонным разговором Трампа и Путина.