"Закрепились на окраинах": военкоры РФ пишут о наступлении ВСУ на село в Белгородской области
Украинское командование официально не сообщало о наступлении на Белгородщину. Российские паблики утром писали о боях в селе Демидовка.
Россияне в соцсетях пишут об атаке ВСУ на Белгородскую область. Сообщается, что Вооруженные силы Украины якобы смогли закрепиться в окрестностях села Демидовка возле границы с Сумской областью. В частности, об этом заявил российский пропагандист Владислав Поздняков в 17:15 20 марта в своем Telegram-канале.
"ВСУ зашли в Белгородскую область и закрепились у окраины Демидовки", — написал Поздняков.
До того утром 20 марта российский Telegram-канал "Северный канал" писал о Демидовке, что украинские бойцы якобы заняли "половину села" и продолжают заходить, пытаясь закрепиться.
Официальных сообщений от украинского командования относительно наступления ВСУ на Белгородскую область РФ на момент публикации материала не было.
Атака ВСУ на Белгородскую область: что известно
Генеральный штаб ВСУ 20 марта сообщал об уничтожении командного пункта одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии РФ в Демидовке.
Ранее в Министерстве обороны РФ заявляли о якобы попытке "вклинивания" ВСУ на территорию Белгородской области в 5:50 18 марта в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье для "создания негативного фона" перед разговором президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.
Боец Сил обороны в своем Telegram-канале "Бахмутский демон" 18 марта рассказал, что российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти с Белгородщины, однако вместо этого военные ВСУ сами зашли на российскую территорию.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко 18 марта опровергал информацию о наступлении ВСУ на Белгородскую область. Он отмечал, что эти сообщения были частью информационной войны Кремля для нагнетания обстановки перед телефонным разговором Трампа и Путина.